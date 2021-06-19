Путин назвал Шойгу и Лаврова кандидатами в лидеры списка ЕР на выборах
15:19 19.06.2021 (обновлено: 16:40 19.06.2021)
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", предложил пятерку кандидатов в лидеры списка партии на грядущих парламентских выборах.
Так, по мнению президента, возглавить его должны министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
"На мой взгляд, этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, скажем, у нас их принято называть политическими тяжеловесами, и люди относительно новые, но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни", — сказал глава государства.
В свою очередь, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что озвученная президентом пятерка лидеров избирательного списка партии — это их совместная инициатива.
Выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут 19 сентября.
Сергей Шойгу — генерал армии, занимает пост министра обороны с 2012 года. Он постоянный член Совета безопасности, член Национального антитеррористического комитета, член Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму.
Денис Проценко — главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. В 2020 году ему присвоили звание Героя России за борьбу с коронавирусом. Когда у него самого диагностировали COVID-19, доктор на две недели самоизолировался и продолжил руководить клиникой по видеосвязи.
Елена Шмелева — сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус", член президиума Совета при президенте по науке и образованию.
Анна Кузнецова работает уполномоченным при президенте по правам ребенка с 2016 года. До этого она создала благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства "Покров", также руководит специальными благотворительными программами по защите малообеспеченных и неблагополучных семей, детей-инвалидов и сирот. Вместе с мужем воспитывает шестерых детей.