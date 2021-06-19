https://ria.ru/20210619/skriptonit-1737570050.html

Слушатели обсуждают новый трек Скриптонита и Bludkidd "Тремор"

Слушатели обсуждают новый трек Скриптонита и Bludkidd "Тремор" - РИА Новости, 19.06.2021

Слушатели обсуждают новый трек Скриптонита и Bludkidd "Тремор"

Рэпер Скриптонит (Адиль Жалепов) и участники рок-группы Bludkidd Влад Зайченко и Тошик Ниженко представили в Сети совместный трек "Тремор". РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T00:33

2021-06-19T00:33

2021-06-19T00:33

культура

скриптонит (адиль жалелов)

новости культуры

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Рэпер Скриптонит (Адиль Жалепов) и участники рок-группы Bludkidd Влад Зайченко и Тошик Ниженко представили в Сети совместный трек "Тремор". Хотя трек получился в необычной для Адиля роковой манере, поклонники, привыкшие слышать хип-хоп в его исполнении, решили, что "Тремор" звучит свежо и интересно. "Не знаю что могло бы быть лучше", "Какое крутое звучание", "Ваш голос звучит органично везде. Слушать очень кайфово. Спасибо", — написали пользователи на странице Скриптонита в Instagram. Bludkidd стал первым рок-проектом продюсерского центра Скриптонита.Ранее на цифровых платформах вышел еще одна коллаборация — песня "Ронин", записанная Скриптонитом с казахстанским музыкантом The Limba (Мухаметали Ахметжанов). Известно, что она войдет в альбом Ахметжанова "Anima", релиз которого состоится в этом году.

https://ria.ru/20210618/dustland-1737370673.html

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2021

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скриптонит (адиль жалелов), новости культуры