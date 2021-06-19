Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210619/skriptonit-1737570050.html
Слушатели обсуждают новый трек Скриптонита и Bludkidd "Тремор"
Слушатели обсуждают новый трек Скриптонита и Bludkidd "Тремор" - РИА Новости, 19.06.2021
Слушатели обсуждают новый трек Скриптонита и Bludkidd "Тремор"
Рэпер Скриптонит (Адиль Жалепов) и участники рок-группы Bludkidd Влад Зайченко и Тошик Ниженко представили в Сети совместный трек "Тремор". РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T00:33
2021-06-19T00:33
культура
скриптонит (адиль жалелов)
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155168/11/1551681166_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_eeec89e8be11db4332442c5fbeebf2f5.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Рэпер Скриптонит (Адиль Жалепов) и участники рок-группы Bludkidd Влад Зайченко и Тошик Ниженко представили в Сети совместный трек "Тремор". Хотя трек получился в необычной для Адиля роковой манере, поклонники, привыкшие слышать хип-хоп в его исполнении, решили, что "Тремор" звучит свежо и интересно. "Не знаю что могло бы быть лучше", "Какое крутое звучание", "Ваш голос звучит органично везде. Слушать очень кайфово. Спасибо", — написали пользователи на странице Скриптонита в Instagram. Bludkidd стал первым рок-проектом продюсерского центра Скриптонита.Ранее на цифровых платформах вышел еще одна коллаборация — песня "Ронин", записанная Скриптонитом с казахстанским музыкантом The Limba (Мухаметали Ахметжанов). Известно, что она войдет в альбом Ахметжанова "Anima", релиз которого состоится в этом году.
https://ria.ru/20210618/dustland-1737370673.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155168/11/1551681166_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_05427d1e7f2361e4baf1cae7018b1d35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
скриптонит (адиль жалелов), новости культуры

Слушатели обсуждают новый трек Скриптонита и Bludkidd "Тремор"

00:33 19.06.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКазахстанский рэп-исполнитель Адиль "Скриптонит" Жалелов
Казахстанский рэп-исполнитель Адиль Скриптонит Жалелов - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Рэпер Скриптонит (Адиль Жалепов) и участники рок-группы Bludkidd Влад Зайченко и Тошик Ниженко представили в Сети совместный трек "Тремор".
Хотя трек получился в необычной для Адиля роковой манере, поклонники, привыкшие слышать хип-хоп в его исполнении, решили, что "Тремор" звучит свежо и интересно.
"Не знаю что могло бы быть лучше", "Какое крутое звучание", "Ваш голос звучит органично везде. Слушать очень кайфово. Спасибо", — написали пользователи на странице Скриптонита в Instagram.
Bludkidd стал первым рок-проектом продюсерского центра Скриптонита.
Ранее на цифровых платформах вышел еще одна коллаборация — песня "Ронин", записанная Скриптонитом с казахстанским музыкантом The Limba (Мухаметали Ахметжанов). Известно, что она войдет в альбом Ахметжанова "Anima", релиз которого состоится в этом году.
Кадр из клипа The Killers Dustland
Вчера, 02:35Культура
The Killers и Брюс Спрингстин выпустили совместный трек "Dustland"
 
КультураСкриптонит (Адиль Жалелов)Новости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:06Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО
17:05Минниханов возглавил региональную группу ЕР по Татарстану
17:03Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу
17:01Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
17:01Кадыров возглавил региональную группу ЕР по Чечне
16:59Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник
16:57Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:55Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:52Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:51Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
16:48Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:46Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:43"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:40Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
16:39Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
16:36Ахмадинежад рассказал, как Ирану следует решать проблемы с США
16:36В Краснодаре зарезали мужчину
16:28Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:27Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:21Путин предупредил об особом спросе с ЕР
Лента новостейМолния