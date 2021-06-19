https://ria.ru/20210619/shoygu-1737704119.html

Шойгу прокомментировал включение в список лидеров ЕР на выборах

Шойгу прокомментировал включение в список лидеров ЕР на выборах - РИА Новости, 19.06.2021

Шойгу прокомментировал включение в список лидеров ЕР на выборах

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу пообещал оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров партии "Единая Россия". РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:08

2021-06-19T16:08

2021-06-19T16:22

россия

политика

единая россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу пообещал оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров партии "Единая Россия"."Начать хочу со слов благодарности за то доверие, которое высказал и выразил нам, мне, наш президент Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, доверие представлять нашу партию на выборах в Государственную думу", - сказал он на съезде партии, трансляция которого ведётся телеканалом "Россия 24"."Это, конечно, большая, серьезная, ответственная задача. Если вы поддержите нас по включению в партийный список, то мы постараемся сделать все, чтобы это доверие оправдать", - добавил он.

https://ria.ru/20210619/shoygu-1737702939.html

россия

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2021

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россия, политика, единая россия, сергей шойгу