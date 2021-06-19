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Шойгу прокомментировал включение в список лидеров ЕР на выборах
Шойгу прокомментировал включение в список лидеров ЕР на выборах - РИА Новости, 19.06.2021
Шойгу прокомментировал включение в список лидеров ЕР на выборах
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу пообещал оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров партии "Единая Россия". РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:08
2021-06-19T16:08
2021-06-19T16:22
россия
политика
единая россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу пообещал оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров партии "Единая Россия"."Начать хочу со слов благодарности за то доверие, которое высказал и выразил нам, мне, наш президент Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, доверие представлять нашу партию на выборах в Государственную думу", - сказал он на съезде партии, трансляция которого ведётся телеканалом "Россия 24"."Это, конечно, большая, серьезная, ответственная задача. Если вы поддержите нас по включению в партийный список, то мы постараемся сделать все, чтобы это доверие оправдать", - добавил он.
https://ria.ru/20210619/shoygu-1737702939.html
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россия, политика, единая россия, сергей шойгу
Шойгу прокомментировал включение в список лидеров ЕР на выборах
16:08 19.06.2021 (обновлено: 16:22 19.06.2021)
Шойгу прокомментировал свое включение в список лидеров ЕР на выборах