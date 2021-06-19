https://ria.ru/20210619/sertifikat-1737654222.html

РБК: авиапассажиров предложили верифицировать по сертификату о вакцинации

РБК: авиапассажиров предложили верифицировать по сертификату о вакцинации - РИА Новости, 19.06.2021

РБК: авиапассажиров предложили верифицировать по сертификату о вакцинации

Российским авиакомпаниям предложили предоставить пассажирам возможность проходить авторизацию на онлайн-площадках по продаже билетов по сертификату о вакцинации РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T01:13

2021-06-19T01:13

2021-06-19T11:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье

российская академия наук

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российским авиакомпаниям предложили предоставить пассажирам возможность проходить авторизацию на онлайн-площадках по продаже билетов по сертификату о вакцинации против COVID-19, пишет РБК со ссылкой на письмо департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса.По данным издания, соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. В документе говорится, что сведения о прививке следует брать с портала госуслуг. РБК также привел сообщение Минцифры о том, что новое правило может быть распространено на все виды транспорта. Источник издания в Минтрансе подтвердил подлинность этой информации.Подчеркивается, что окончательного решения об использовании сертификата о вакцинации при приобретении билета пока не принято.Ранее исполнительный директор общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) заявил, что организация будет инициировать введение повышенного кешбэка для туристов, привитых от коронавируса.Повышение темпов вакцинации сейчас выходит на первый план в связи с новым всплеском заражений коронавирусом в последние дни. Глава Минздрава Михаил Мурашко пояснил, что сейчас важно нарастить темпы прививания и лето — наиболее благоприятный для этого период.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210618/sertifikat-1737640403.html

https://ria.ru/20210618/golikova-1737629350.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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