https://ria.ru/20210619/reki-1737694235.html

Путин предложил выделить 20 миллиардов рублей на очистку рек

Путин предложил выделить 20 миллиардов рублей на очистку рек - РИА Новости, 19.06.2021

Путин предложил выделить 20 миллиардов рублей на очистку рек

Президент РФ Владимир Путин предложил выделить дополнительно 20 миллиардов рублей на очистку рек и внутреннего моря России. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:59

2021-06-19T14:59

2021-06-19T15:22

единая россия

владимир путин

экология

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730653478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86bfb5434e7fca0924f9e10fb02da0c2.jpg

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил выделить дополнительно 20 миллиардов рублей на очистку рек и внутреннего моря России."В рамках нацпроекта "Экология" у нас уже предусмотрены значительные средства на ликвидацию ранее накопленного ущерба окружающей среде", - сказал президент в ходе съезда "Единой России".По его словам, нужно нарастить темпы этой работы, особенно по сложным объектам."Предлагаю дополнительно выделить порядка 20 миллиардов рублей на очистку рек и нашего территориального моря, внутреннего моря России. В том числе на подъем затонувших судов, которые загрязняют акватории наших рек, на консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин", - подчеркнул он.Нужно уделить особое внимание строительству очистных сооружений на черноморском побережье России, включая Крым, подчеркнул Владимир Путин.По его словам, необходимо уделить "особое внимание строительству современных очистных сооружений, в том числе и на черноморском побережье России, включая Крым, поскольку миллионы людей едут туда отдыхать"."Это традиционные места отдыха россиян. Со всей страны едут на черноморское побережье, и нужно, чтобы люди себя чувствовали там комфортно, чтобы дети могли в воду зайти", - добавил Путин на съезде партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20210531/arkhangelsk-1734989452.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, владимир путин, экология, общество