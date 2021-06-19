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Путин предложил выделить 20 миллиардов рублей на очистку рек
Путин предложил выделить 20 миллиардов рублей на очистку рек - РИА Новости, 19.06.2021
Путин предложил выделить 20 миллиардов рублей на очистку рек
Президент РФ Владимир Путин предложил выделить дополнительно 20 миллиардов рублей на очистку рек и внутреннего моря России. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:59
2021-06-19T14:59
2021-06-19T15:22
единая россия
владимир путин
экология
общество
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил выделить дополнительно 20 миллиардов рублей на очистку рек и внутреннего моря России."В рамках нацпроекта "Экология" у нас уже предусмотрены значительные средства на ликвидацию ранее накопленного ущерба окружающей среде", - сказал президент в ходе съезда "Единой России".По его словам, нужно нарастить темпы этой работы, особенно по сложным объектам."Предлагаю дополнительно выделить порядка 20 миллиардов рублей на очистку рек и нашего территориального моря, внутреннего моря России. В том числе на подъем затонувших судов, которые загрязняют акватории наших рек, на консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин", - подчеркнул он.Нужно уделить особое внимание строительству очистных сооружений на черноморском побережье России, включая Крым, подчеркнул Владимир Путин.По его словам, необходимо уделить "особое внимание строительству современных очистных сооружений, в том числе и на черноморском побережье России, включая Крым, поскольку миллионы людей едут туда отдыхать"."Это традиционные места отдыха россиян. Со всей страны едут на черноморское побережье, и нужно, чтобы люди себя чувствовали там комфортно, чтобы дети могли в воду зайти", - добавил Путин на съезде партии "Единая Россия".
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единая россия, владимир путин, экология, общество
Путин предложил выделить 20 миллиардов рублей на очистку рек
14:59 19.06.2021 (обновлено: 15:22 19.06.2021)
Путин предложил выделить 20 миллиардов рублей на очистку рек и территориального моря
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
предложил выделить дополнительно 20 миллиардов рублей на очистку рек и внутреннего моря России.
"В рамках нацпроекта "Экология" у нас уже предусмотрены значительные средства на ликвидацию ранее накопленного ущерба окружающей среде", - сказал президент в ходе съезда "Единой России
".
По его словам, нужно нарастить темпы этой работы, особенно по сложным объектам.
"Предлагаю дополнительно выделить порядка 20 миллиардов рублей на очистку рек и нашего территориального моря, внутреннего моря России. В том числе на подъем затонувших судов, которые загрязняют акватории наших рек, на консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин", - подчеркнул он.
Нужно уделить особое внимание строительству очистных сооружений на черноморском побережье России, включая Крым, подчеркнул Владимир Путин.
По его словам, необходимо уделить "особое внимание строительству современных очистных сооружений, в том числе и на черноморском побережье России, включая Крым, поскольку миллионы людей едут туда отдыхать".
"Это традиционные места отдыха россиян. Со всей страны едут на черноморское побережье, и нужно, чтобы люди себя чувствовали там комфортно, чтобы дети могли в воду зайти", - добавил Путин на съезде партии "Единая Россия".