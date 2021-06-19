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Биография Ибрахима Раиси

Биография Ибрахима Раиси - РИА Новости, 19.06.2021

Биография Ибрахима Раиси

Иранский государственный деятель Ибрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в городе Мешхеде в Иране. Его отец и мать принадлежали к сейидам, которые считаются... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:48

2021-06-19T15:48

2021-06-19T15:48

ибрахим раиси

иран

справки

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Иранский государственный деятель Ибрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в городе Мешхеде в Иране. Его отец и мать принадлежали к сейидам, которые считаются потомками семьи пророка Мухаммеда. В 1975 году поступил в семинарию в Куме – главном интеллектуальном центре шиитского ислама, где учился у известных исламских ученых. После завершения курса семинарии окончил магистратуру по частному праву, а затем получил степень доктора в области юриспруденции и права в Университете Шахида Мотахари. В 1980 году Раиси работал в судебной канцелярии города Караджа, спустя некоторое время был назначен прокурором Караджа. Летом 1982 года он также был назначен прокурором Хамадана и несколько месяцев занимал обе должности одновременно, работая в двух городах. В 1982-1984 годах занимал должность прокурора провинции Хамадан.В 1985 году Раиси был назначен заместителем прокурора Тегерана.В 1989-1994 годах являлся прокурором Тегерана.В 1994-2004 годах был начальником Генеральной инспекции Ирана.В 2004-2014 годах – занимал пост первого заместителя судебной власти Ирана.В 2014-2016 годах являлся генеральным прокурором Ирана.В 2016-2019 годах Раиси возглавлял крупнейший в Иране холдинг "Астан Кодс Разави" (Astan Qods Razavi), состоящий из нескольких благотворительных фондов (боньяд), куда входят десятки организаций и тысячи сотрудников. В мае 2017 года Ибрахим Раиси участвовал в президентских выборах Ирана, но проиграл Хасану Роухани, переизбранному на второй срок. Раиси набрал порядка 38% голосов против 57% Роухани. В 2019 году Ибрахим Раиси был назначен главой судебной власти Ирана. На своем посту он известен широкомасштабной кампанией по борьбе с коррупцией в стране. Кроме того, Раиси инициировал разработку законодательных актов, защищающих права женщин от бытового насилия.В мае 2021 года Ибрахим Раиси выставил свою кандидатуру в качестве независимого кандидата на выборах президента Ирана. В своем предвыборном послании он заявил, что на посту президента будет бороться с коррупцией и бедностью, а также защищать права граждан Ирана. Раиси известен борьбой против оппозиции, диссидентов и инакомыслящих, во внешней политике является сторонником жесткой антизападной линии. В 2009 году США наложили на Раиси санкции, обвинив в "репрессиях внутри Ирана и за его пределами". В феврале 2020 года Раиси пообещал "очистить" Ближний Восток от американского присутствия после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции США. 18 июня 2021 года на президентских выборах в Иране Ибрахим Раиси победил, набрав 17,9 миллиона голосов.Ибрахим Раиси женат, его супруга Джамиля Аламольхода – доцент тегеранского Университета Шахида Бехешти, а также возглавляет комиссию по педагогике Верховного совета культурной революции. В семье есть две дочери. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ибрахим раиси, иран, справки