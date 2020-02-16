Глава судебной власти Ирана пообещал "очистить" Ближний Восток от США

Раиси является одним из высокопоставленных лиц страны, претендовавших на пост президента Ирана: в 2017 году он составил конкуренцию президенту Ирана Хасану Роухани, заняв второе место.

"Этот могучий строй несет для всего мира послание, которое заключается в том, что регион должен жить без американского присутствия. Мы очистим регион от американского присутствия", - сказал он в ходе выступления на церемонии поминовения генерала в провинции Керман, откуда родом сам генерал.

Свою речь Раиси произносил под возгласы присутствовавших "Смерть Америке".

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базе в Ираке, где расположен военный контингент армии США.

Первоначально президент США Дональда Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Глава государства сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.