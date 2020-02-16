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Глава судебной власти Ирана пообещал "очистить" Ближний Восток от США
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РИА Новости

Глава судебной власти Ирана пообещал "очистить" Ближний Восток от США

16:23 16.02.2020
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© AP Photo / Vahid SalemiКандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси в Тегеране. 16 мая 2017
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси в Тегеране. 16 мая 2017
© AP Photo / Vahid Salemi
ТЕГЕРАН, 16 фев – РИА Новости. Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси пообещал "очистить" Ближний Восток от американского присутствия после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции США.
Раиси является одним из высокопоставленных лиц страны, претендовавших на пост президента Ирана: в 2017 году он составил конкуренцию президенту Ирана Хасану Роухани, заняв второе место.
"Этот могучий строй несет для всего мира послание, которое заключается в том, что регион должен жить без американского присутствия. Мы очистим регион от американского присутствия", - сказал он в ходе выступления на церемонии поминовения генерала в провинции Керман, откуда родом сам генерал.
Свою речь Раиси произносил под возгласы присутствовавших "Смерть Америке".
Американские военнослужащие в иракском городе Мосул
15 февраля, 09:36
США на Ближнем Востоке защищают лишь свои интересы, заявили в Китае
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базе в Ираке, где расположен военный контингент армии США.
Первоначально президент США Дональда Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Глава государства сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.
Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. В Иране же подчеркивают, что США скрывают данные о своих потерях.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
14 февраля, 20:25
Маас заявил, что время США в решении проблем Ближнего Востока прошло
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБлижний ВостокДональд ТрампИранСШАВ мире
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