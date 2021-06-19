https://ria.ru/20210619/raisi-1737701463.html

Раиси победил на президентских выборах в Иране

Раиси победил на президентских выборах в Иране - РИА Новости, 19.06.2021

Раиси победил на президентских выборах в Иране

Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси победил на президентских выборах, заявил глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:47

2021-06-19T15:47

2021-06-19T16:18

абдолреза рахмани фазли

в мире

иран

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ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси победил на президентских выборах, заявил глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли."Ибрахим Раиси набрал 17 926 345 голосов, став главой исполнительной власти и президентом Ирана", - заявил Фазли в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вело иранское телевидение.Как сообщил Фазли, из всех лиц, имеющих право голоса, а это 59 310 307 человек, всего проголосовали 28 933 004 человек."Явка составила 48,8%", - сказал он в ходе пресс-конференции. В предыдущие двенадцать президентских выборов явка ни разу не была ниже 50%.Следом следует Мохсен Резаи (11,7%), набравший 3 412 712 голосов, Абдольнасер Хеммати – 2 427 201 голос (8,3%), Хосейн Газизаде Хашеми набрал 992 718 голосов (3,4%), сообщил он.Остальные голоса – 3 726 870 – были признаны недействительными.Президентские выборы прошли в Иране в пятницу. Для победы кандидату необходимо было набрать как минимум 50% плюс один голос. Порога явки нет.Кандидатов в президенты изначально было семеро, однако в итоге за пост боролись четверо: Раиси, заместитель председателя парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми, секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, а также бывший глава центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах, поздравления он получил также от действующего президента Ирана Хасан Роухани, который не участвовал в выборах из-за того, что находится второй срок на президентском посту.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

https://ria.ru/20210618/vybory-1737249357.html

https://ria.ru/20210619/iran-1737705173.html

иран

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абдолреза рахмани фазли, в мире, иран