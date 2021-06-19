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Раиси победил на президентских выборах в Иране
Раиси победил на президентских выборах в Иране - РИА Новости, 19.06.2021
Раиси победил на президентских выборах в Иране
Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси победил на президентских выборах, заявил глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:47
2021-06-19T16:18
абдолреза рахмани фазли
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси победил на президентских выборах, заявил глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли."Ибрахим Раиси набрал 17 926 345 голосов, став главой исполнительной власти и президентом Ирана", - заявил Фазли в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вело иранское телевидение.Как сообщил Фазли, из всех лиц, имеющих право голоса, а это 59 310 307 человек, всего проголосовали 28 933 004 человек."Явка составила 48,8%", - сказал он в ходе пресс-конференции. В предыдущие двенадцать президентских выборов явка ни разу не была ниже 50%.Следом следует Мохсен Резаи (11,7%), набравший 3 412 712 голосов, Абдольнасер Хеммати – 2 427 201 голос (8,3%), Хосейн Газизаде Хашеми набрал 992 718 голосов (3,4%), сообщил он.Остальные голоса – 3 726 870 – были признаны недействительными.Президентские выборы прошли в Иране в пятницу. Для победы кандидату необходимо было набрать как минимум 50% плюс один голос. Порога явки нет.Кандидатов в президенты изначально было семеро, однако в итоге за пост боролись четверо: Раиси, заместитель председателя парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми, секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, а также бывший глава центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах, поздравления он получил также от действующего президента Ирана Хасан Роухани, который не участвовал в выборах из-за того, что находится второй срок на президентском посту.
https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html
https://ria.ru/20210618/vybory-1737249357.html
https://ria.ru/20210619/iran-1737705173.html
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абдолреза рахмани фазли, в мире, иран
Раиси победил на президентских выборах в Иране
15:47 19.06.2021 (обновлено: 16:18 19.06.2021)
 
© AP Photo / Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Хасан Рухани и победитель президентских выборов Эбрагим Раиси на пресс-конференции после объявления результатов выборов
Президент Ирана Хасан Рухани и победитель президентских выборов Эбрагим Раиси на пресс-конференции после объявления результатов выборов - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© AP Photo / Iranian Presidency Office

Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси победил на президентских выборах

Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси победил на президентских выборах, заявил глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли.
"Ибрахим Раиси набрал 17 926 345 голосов, став главой исполнительной власти и президентом Ирана", - заявил Фазли в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вело иранское телевидение.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
15:48
Биография Ибрахима Раиси
Как сообщил Фазли, из всех лиц, имеющих право голоса, а это 59 310 307 человек, всего проголосовали 28 933 004 человек.
"Явка составила 48,8%", - сказал он в ходе пресс-конференции. В предыдущие двенадцать президентских выборов явка ни разу не была ниже 50%.
Следом следует Мохсен Резаи (11,7%), набравший 3 412 712 голосов, Абдольнасер Хеммати – 2 427 201 голос (8,3%), Хосейн Газизаде Хашеми набрал 992 718 голосов (3,4%), сообщил он.
Постер с кандидатом в президенты Джалили Саидом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 04:04
Процедура выборов президента Ирана
Остальные голоса – 3 726 870 – были признаны недействительными.
Президентские выборы прошли в Иране в пятницу. Для победы кандидату необходимо было набрать как минимум 50% плюс один голос. Порога явки нет.
Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
16:17
Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
Кандидатов в президенты изначально было семеро, однако в итоге за пост боролись четверо: Раиси, заместитель председателя парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми, секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, а также бывший глава центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.
Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах, поздравления он получил также от действующего президента Ирана Хасан Роухани, который не участвовал в выборах из-за того, что находится второй срок на президентском посту.
 
Абдолреза Рахмани ФазлиВ миреИран
 
 
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