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В Кремле назвали условие для встречи Путина и Джонсона

В Кремле назвали условие для встречи Путина и Джонсона - РИА Новости, 19.06.2021

В Кремле назвали условие для встречи Путина и Джонсона

Встреча президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона не готовится, но потенциально она возможна, если возобладает... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T12:49

2021-06-19T12:49

2021-06-19T12:53

россия

борис джонсон

дмитрий песков

владимир путин

великобритания

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона не готовится, но потенциально она возможна, если возобладает политическая воля Лондона ремонтировать отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что саммит президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона возможен, если Москва "прекратит злонамеренные действия".

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россия, борис джонсон, дмитрий песков, владимир путин, великобритания, политика