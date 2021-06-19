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В Кремле назвали условие для встречи Путина и Джонсона
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Джонсона - РИА Новости, 19.06.2021
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Джонсона
Встреча президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона не готовится, но потенциально она возможна, если возобладает... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T12:49
2021-06-19T12:49
2021-06-19T12:53
россия
борис джонсон
дмитрий песков
владимир путин
великобритания
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона не готовится, но потенциально она возможна, если возобладает политическая воля Лондона ремонтировать отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что саммит президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона возможен, если Москва "прекратит злонамеренные действия".
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россия, борис джонсон, дмитрий песков, владимир путин, великобритания, политика
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Джонсона
12:49 19.06.2021 (обновлено: 12:53 19.06.2021)
Песков назвал условие, при котором встреча Путина и Джонсона потенциально возможна