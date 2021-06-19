https://ria.ru/20210619/podtopleniya-1737675440.html

В Керчи восстановили работу общественного транспорта после подтоплений

В Керчи восстановили работу общественного транспорта после подтоплений - РИА Новости, 19.06.2021

В Керчи восстановили работу общественного транспорта после подтоплений

Работа общественного транспорта в Керчи, пострадавшей от подтоплений, восстановлена, сообщил в субботу глава администрации города Сергей Бороздин. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T11:34

2021-06-19T11:34

2021-06-19T11:34

подтопление на востоке крыма

сергей бороздин

керчь

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Работа общественного транспорта в Керчи, пострадавшей от подтоплений, восстановлена, сообщил в субботу глава администрации города Сергей Бороздин."Движение общественного транспорта осуществляется в полном объёме, в том числе по улицам Пирогова, Самойленко", - написал Бороздин на своей странице в Facebook.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков - 82 миллиметра. Центральная часть города была затоплена. В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. В результате ЧС один человек погиб, один пропал без вести, 18 пострадало.

керчь

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей бороздин, керчь, республика крым, происшествия