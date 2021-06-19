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Группировку Черноморского флота усилили для помощи населению в Крыму

Группировку Черноморского флота усилили для помощи населению в Крыму - РИА Новости, 19.06.2021

Группировку Черноморского флота усилили для помощи населению в Крыму

Для помощи пострадавшим от стихии в Крыму группировка Черноморского флота усилена до 1,5 тысячи человек и более чем 120 единиц техники, сообщает Минобороны... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:07

2021-06-19T14:07

2021-06-19T14:14

подтопления в крыму

керчь

ялта

республика крым

происшествия

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Для помощи пострадавшим от стихии в Крыму группировка Черноморского флота усилена до 1,5 тысячи человек и более чем 120 единиц техники, сообщает Минобороны России.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. В пятницу циклон перекинулся на Ялту, где выпала трехмесячная норма осадков, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. В регионах объявлен режим ЧС."Для оказания помощи пострадавшим населенным пунктам группировка сил Черноморского флота усилена до 1,5 тысячи человек и свыше 120 единиц автомобильной и специальной техники. В состав мобильных отрядов, выполняющих задачи по ликвидации последствий наводнения, входят большегрузные автомобили повышенной проходимости, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды, инженерная техника", - говорится в сообщении.Отмечается, что мобильные отряды прибыли в Ялту, Керчь и населенный пункт Олива и приступили к ликвидации последствий ЧС. Военнослужащие осуществляют подвоз питьевой воды и продуктов первой необходимости, расчищают завалы, помогают в очистке домовладений и перевозке личных вещей жителей.

керчь

ялта

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Cпасатели ликвидируют последствия ливней в Крыму Cпасатели ликвидируют последствия ливней в Крыму 2021-06-19T14:07 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, керчь, ялта, республика крым, происшествия, россия