https://ria.ru/20210619/podtoplenie-1737668032.html

В Ялте сошли селевые потоки

В Ялте сошли селевые потоки - РИА Новости, 19.06.2021

В Ялте сошли селевые потоки

Селевые потоки сошли в Ялтинском регионе, подтопленными остаются свыше ста домов, подача воды во всем городском округе по-прежнему приостановлена, сообщила... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:50

2021-06-19T09:50

2021-06-19T09:50

подтопления в крыму

янина павленко

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Селевые потоки сошли в Ялтинском регионе, подтопленными остаются свыше ста домов, подача воды во всем городском округе по-прежнему приостановлена, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Сошли селевые потоки: пгт. Голубой залив, п. Ореанда, Ливадия-2, ул. Курчатова, Бахчисарайское шоссе, трасса Гончарное-Ялта, Гурзуф, пгт Кореиз. Подтоплен 101 дом, откачана вода из 43", - написала Павленко на своей странице в соцсети Facebook.Кроме того, по ее словам, обесточенными остаются 7 211 абонентов, подключено 6 662.Эвакуировано 608 человек , из них 50 несовершеннолетних. Отключено от газоснабжения 235 абонента."Подача воды во всем городском округе приостановлена. Водоотведение осуществляется в штатном режиме", - отметила Павленко.В городе работают водовозки. Организована раздача питьевой воды.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов.

ялта

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, янина павленко, ялта, происшествия