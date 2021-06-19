https://ria.ru/20210619/podtoplenie-1737653224.html

Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 11 человек

Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 11 человек - РИА Новости, 19.06.2021

Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 11 человек

Число пострадавших от подтопления в Ялте выросло до 11 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T00:28

2021-06-19T00:28

2021-06-19T00:28

подтопления в крыму

россия

янина павленко

керчь

ялта

симферополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Число пострадавших от подтопления в Ялте выросло до 11 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Ранее сообщалось, что в результате стихии пострадали восемь человек, один - погиб.По ее словам, в основном у всех пострадавших легкие повреждения.Кроме того, глава администрации подчеркнула, что в городе остаются подтопленными более 70 домов, большинство – в частном секторе. Эвакуировано из зон подтопления более 300 человек. Работы по расчистке города будут продолжаться всю ночь.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов.

https://ria.ru/20210618/navodnenie-1737605060.html

россия

керчь

ялта

симферополь

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подтопления в крыму, россия, янина павленко, керчь, ялта, симферополь, происшествия