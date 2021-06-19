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Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник

Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник - РИА Новости, 19.06.2021

Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев будет вести думскую кампанию в этом качестве, в предвыборном списке партии его не будет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:59

2021-06-19T16:59

2021-06-19T22:36

денис проценко

россия

коммунарка (москва)

дмитрий медведев

сергей лавров

общероссийский народный фронт

единая россия

политика

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев будет вести думскую кампанию в этом качестве, в предвыборном списке партии его не будет, сообщил РИА Новости источник в партии."В предвыборном списке его не будет, он будет вести думскую кампанию в качестве председателя", — сказал собеседник агентства.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка ЕР должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

россия

коммунарка (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, россия, коммунарка (москва), дмитрий медведев, сергей лавров, общероссийский народный фронт, единая россия, политика