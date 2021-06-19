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Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник
Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник - РИА Новости, 19.06.2021
Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев будет вести думскую кампанию в этом качестве, в предвыборном списке партии его не будет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:59
2021-06-19T22:36
денис проценко
россия
коммунарка (москва)
дмитрий медведев
сергей лавров
общероссийский народный фронт
единая россия
политика
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев будет вести думскую кампанию в этом качестве, в предвыборном списке партии его не будет, сообщил РИА Новости источник в партии."В предвыборном списке его не будет, он будет вести думскую кампанию в качестве председателя", — сказал собеседник агентства.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка ЕР должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
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денис проценко, россия, коммунарка (москва), дмитрий медведев, сергей лавров, общероссийский народный фронт, единая россия, политика
Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник
16:59 19.06.2021 (обновлено: 22:36 19.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Председателя ЕР Медведева не будет в предвыборном списке партии, сообщил источник

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев будет вести думскую кампанию в этом качестве, в предвыборном списке партии его не будет, сообщил РИА Новости источник в партии.
"В предвыборном списке его не будет, он будет вести думскую кампанию в качестве председателя", — сказал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка ЕР должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
 
Денис ПроценкоРоссияКоммунарка (Москва)Дмитрий МедведевСергей ЛавровОбщероссийский народный фронтЕдиная РоссияПолитика
 
 
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