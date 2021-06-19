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Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник
Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник - РИА Новости, 19.06.2021
Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев будет вести думскую кампанию в этом качестве, в предвыборном списке партии его не будет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:59
2021-06-19T16:59
2021-06-19T22:36
денис проценко
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коммунарка (москва)
дмитрий медведев
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общероссийский народный фронт
единая россия
политика
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев будет вести думскую кампанию в этом качестве, в предвыборном списке партии его не будет, сообщил РИА Новости источник в партии."В предвыборном списке его не будет, он будет вести думскую кампанию в качестве председателя", — сказал собеседник агентства.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка ЕР должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
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денис проценко, россия, коммунарка (москва), дмитрий медведев, сергей лавров, общероссийский народный фронт, единая россия, политика
Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник
16:59 19.06.2021 (обновлено: 22:36 19.06.2021)
Председателя ЕР Медведева не будет в предвыборном списке партии, сообщил источник