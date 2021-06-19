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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210619/matematika-1737579428.html
Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной
Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной - РИА Новости, 19.06.2021
Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной
Многие вещи в математике кажутся чисто теоретическими, бесполезными в реальной жизни. Но часто оказывается так, что старая формула идеально описывает физическое явление, открытое столетия спустя. Это совпадение? Или на самом деле математика - универсальный язык, который позволяет описать и даже предсказать явления Вселенной, недоступные восприятию?
2021-06-19T12:00
2021-06-19T12:00
мы все умрём. но это не точно
космос
вселенная
черная дыра
математика
физика
сколковский институт науки и технологий
альберт эйнштейн
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Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной
Многие вещи в математике кажутся чисто теоретическими, бесполезными в реальной жизни. Но часто оказывается так, что старая формула идеально описывает физическое явление, открытое столетия спустя. Это совпадение? Или на самом деле математика - универсальный язык, который позволяет описать и даже предсказать явления Вселенной, недоступные восприятию?
audio/mpeg
Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной
Многие вещи в математике кажутся чисто теоретическими, бесполезными в реальной жизни. Но часто оказывается так, что старая формула идеально описывает физическое явление, открытое столетия спустя. Это совпадение? Или на самом деле математика - универсальный язык, который позволяет описать и даже предсказать явления Вселенной, недоступные восприятию?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы отвечают Андрей Окуньков - профессор математики в Сколтехе и Колумбийском университете, научный руководитель международной лаборатории математической физики НИУ ВШЭ.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, космос, вселенная, черная дыра, математика, физика, сколковский институт науки и технологий, альберт эйнштейн, технологии

Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной

12:00 19.06.2021
 
Мы все умрём. Но это не точно
Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной
12:00
Читать ria.ru в
Многие вещи в математике кажутся чисто теоретическими, бесполезными в реальной жизни. Но часто оказывается так, что старая формула идеально описывает физическое явление, открытое столетия спустя. Это совпадение? Или на самом деле математика - универсальный язык, который позволяет описать и даже предсказать явления Вселенной, недоступные восприятию?
На эти и другие вопросы отвечают Андрей Окуньков - профессор математики в Сколтехе и Колумбийском университете, научный руководитель международной лаборатории математической физики НИУ ВШЭ.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноКосмосВселеннаячерная дыраматематикафизикаСколковский институт науки и технологийАльберт ЭйнштейнТехнологии
 
 
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