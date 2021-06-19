https://ria.ru/20210619/matematika-1737579428.html

Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной

Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной - РИА Новости, 19.06.2021

Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной

Многие вещи в математике кажутся чисто теоретическими, бесполезными в реальной жизни. Но часто оказывается так, что старая формула идеально описывает физическое явление, открытое столетия спустя. Это совпадение? Или на самом деле математика - универсальный язык, который позволяет описать и даже предсказать явления Вселенной, недоступные восприятию?

2021-06-19T12:00

2021-06-19T12:00

2021-06-19T12:00

мы все умрём. но это не точно

космос

вселенная

черная дыра

математика

физика

сколковский институт науки и технологий

альберт эйнштейн

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Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной Многие вещи в математике кажутся чисто теоретическими, бесполезными в реальной жизни. Но часто оказывается так, что старая формула идеально описывает физическое явление, открытое столетия спустя. Это совпадение? Или на самом деле математика - универсальный язык, который позволяет описать и даже предсказать явления Вселенной, недоступные восприятию? audio/mpeg

Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной Многие вещи в математике кажутся чисто теоретическими, бесполезными в реальной жизни. Но часто оказывается так, что старая формула идеально описывает физическое явление, открытое столетия спустя. Это совпадение? Или на самом деле математика - универсальный язык, который позволяет описать и даже предсказать явления Вселенной, недоступные восприятию? audio/mpeg

На эти и другие вопросы отвечают Андрей Окуньков - профессор математики в Сколтехе и Колумбийском университете, научный руководитель международной лаборатории математической физики НИУ ВШЭ.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, космос, вселенная, черная дыра, математика, физика, сколковский институт науки и технологий, альберт эйнштейн, технологии