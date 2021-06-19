https://ria.ru/20210619/kurorty-1737658517.html

Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах

Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах - РИА Новости, 19.06.2021

Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах

Температура воды на российском побережье Балтики приблизилась к максимальному прогреву, на курортах Черного моря - около 21 градуса, на Азовском море - до 24... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T07:22

2021-06-19T07:22

2021-06-19T08:49

россия

погода

юрий варакин

черное море

день россии

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

москва

краснодар

ростовская область

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Температура воды на российском побережье Балтики приблизилась к максимальному прогреву, на курортах Черного моря - около 21 градуса, на Азовском море - до 24 градусов, у побережья Крыма - 16 градусов, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.Он добавил, что после прошедших ливней начнет прогреваться вода у побережья Крыма, в Краснодаре, Ростовской области."В воскресенье и начало следующей недели температура будет около 36 градусов, в Краснодарском крае - за 30 градусов, в Крыму будет до 30-31 градуса. Вода будет еще больше прогреваться", - уточнил Варакин.Он также отметил, что на побережье Каспийского моря - аномальная жара - 39,2 градусов на станции под Астраханью, однако такие высокие температуры характерны для лета в этом регионе.Синоптик добавил, что в Москве-реке вода прогрелась до 21 градуса."С учетом того, что будет такая теплая погода в Московском регионе, в ближайшее время вода прогреется до 22-23 градусов на следующей неделе в Москве-реке и близлежащих водоемах", - сказал Варакин.

https://ria.ru/20210618/pogoda-1737527934.html

https://ria.ru/20210618/iyul-1737510034.html

россия

черное море

москва

краснодар

ростовская область

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россия, погода, юрий варакин, черное море, день россии, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, краснодар, ростовская область, общество