Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах
07:22 19.06.2021 (обновлено: 08:49 19.06.2021)
Синоптик Юрий Варакин рассказал о температуре воды на российских курортах
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Температура воды на российском побережье Балтики приблизилась к максимальному прогреву, на курортах Черного моря - около 21 градуса, на Азовском море - до 24 градусов, у побережья Крыма - 16 градусов, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Температура воды рядом с Калининградом шикарная, там уже прогрелось море до 21 градуса. Курорты на побережье Балтийского моря в Калининградской области - вода 21 градус. Температура в районе Алушты и Ялты - 16 градусов, Геленджик, Туапсе, Сочи - 19 градусов, Анапа, Новороссийск - 20 градусов, Евпатория, Новороссийск - 21 градус, Ейск - 22 градуса, Бердянск уже 24 градуса", - сказал Варакин.
Он добавил, что после прошедших ливней начнет прогреваться вода у побережья Крыма, в Краснодаре, Ростовской области.
"В воскресенье и начало следующей недели температура будет около 36 градусов, в Краснодарском крае - за 30 градусов, в Крыму будет до 30-31 градуса. Вода будет еще больше прогреваться", - уточнил Варакин.
Он также отметил, что на побережье Каспийского моря - аномальная жара - 39,2 градусов на станции под Астраханью, однако такие высокие температуры характерны для лета в этом регионе.
Синоптик добавил, что в Москве-реке вода прогрелась до 21 градуса.
"С учетом того, что будет такая теплая погода в Московском регионе, в ближайшее время вода прогреется до 22-23 градусов на следующей неделе в Москве-реке и близлежащих водоемах", - сказал Варакин.