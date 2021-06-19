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В Крыму полностью восстановили электроснабжение
В Крыму полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.06.2021
В Крыму полностью восстановили электроснабжение
В Крыму полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за ливней, сообщило Минэнерго в Twitter. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T18:55
2021-06-19T19:19
подтопления в крыму
россия
керчь
ялта
республика крым
происшествия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Крыму полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за ливней, сообщило Минэнерго в Twitter.Известно, что аварийно-восстановительные работы вели несколько десятков бригад энергетиков. Без электроснабжения оставались часть потребителей в Ленинском районе, Керчи и Ялте.В большинстве случаев специалисты отключали оборудование превентивно, чтобы обеспечить безопасность.Ливни в Крым принес мощный циклон. На востоке полуострова подтопило более 300 домов. В ночь на пятницу на плато Ай-Петри выпало около 190 миллиметров осадков при месячной норме 72 миллиметра. Вода переполнила реки, в том числе с северной стороны горной гряды, где находятся питающие Ялту и Севастополь водохранилища.В результате мощных паводков вода смешалась с глиной. С южной стороны гряды реки, выйдя из берегов, вылились в море, унося собой потоки земли, камней, мусора, деревьев и даже автомобили.По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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россия
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ялта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подтопления в крыму, россия, керчь, ялта, республика крым, происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В Крыму полностью восстановили электроснабжение
18:55 19.06.2021 (обновлено: 19:19 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на затопленной улице в Ялте
Люди на затопленной улице в Ялте - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

В Крыму полностью восстановили электроснабжение потребителей, нарушенное из-за непогоды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Крыму полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за ливней, сообщило Минэнерго в Twitter.
Известно, что аварийно-восстановительные работы вели несколько десятков бригад энергетиков. Без электроснабжения оставались часть потребителей в Ленинском районе, Керчи и Ялте.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
© Фото : сайт мэрии Ялты

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

Последствия ливней в Ялте
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

Автомобильное движение на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

Мужчина на одной из улиц Ялты
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Янина Павленко/Facebook

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

Последствия ливней в Ялте
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
В большинстве случаев специалисты отключали оборудование превентивно, чтобы обеспечить безопасность.
Ливни в Крым принес мощный циклон. На востоке полуострова подтопило более 300 домов. В ночь на пятницу на плато Ай-Петри выпало около 190 миллиметров осадков при месячной норме 72 миллиметра. Вода переполнила реки, в том числе с северной стороны горной гряды, где находятся питающие Ялту и Севастополь водохранилища.
В результате мощных паводков вода смешалась с глиной. С южной стороны гряды реки, выйдя из берегов, вылились в море, унося собой потоки земли, камней, мусора, деревьев и даже автомобили.
По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Маяк городского порта Ялты в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Вчера, 14:49
В акватории Ялты запретили купаться
 
Подтопления в КрымуРоссияКерчьЯлтаРеспублика КрымПроисшествияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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