https://ria.ru/20210619/krym-1737720130.html

В Крыму полностью восстановили электроснабжение

В Крыму полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.06.2021

В Крыму полностью восстановили электроснабжение

В Крыму полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за ливней, сообщило Минэнерго в Twitter. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T18:55

2021-06-19T18:55

2021-06-19T19:19

подтопления в крыму

россия

керчь

ялта

республика крым

происшествия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Крыму полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за ливней, сообщило Минэнерго в Twitter.Известно, что аварийно-восстановительные работы вели несколько десятков бригад энергетиков. Без электроснабжения оставались часть потребителей в Ленинском районе, Керчи и Ялте.В большинстве случаев специалисты отключали оборудование превентивно, чтобы обеспечить безопасность.Ливни в Крым принес мощный циклон. На востоке полуострова подтопило более 300 домов. В ночь на пятницу на плато Ай-Петри выпало около 190 миллиметров осадков при месячной норме 72 миллиметра. Вода переполнила реки, в том числе с северной стороны горной гряды, где находятся питающие Ялту и Севастополь водохранилища.В результате мощных паводков вода смешалась с глиной. С южной стороны гряды реки, выйдя из берегов, вылились в море, унося собой потоки земли, камней, мусора, деревьев и даже автомобили.По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210619/yalta-1737692948.html

россия

керчь

ялта

республика крым

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подтопления в крыму, россия, керчь, ялта, республика крым, происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)