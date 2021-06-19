Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210619/krym-1737657923.html
В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек
В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек - РИА Новости, 19.06.2021
В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек
Более 1770 человек эвакуировали в Крыму из-за последствий ливней, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T06:48
2021-06-19T09:03
подтопление на востоке крыма
россия
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
москва
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737606028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09e0571fb17515b907b01f74732316ab.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 1770 человек эвакуировали в Крыму из-за последствий ливней, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.Отмечается, что 183 человека находятся в пяти пунктах временного размещения: в Керчи 148 человек разместили в гостиницах "Меридиан" и "Мечта Тея", а 35 человек в Ялте — в гостинице "Авангард", хостеле "Борода" и санатории "Горный".Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к наводнению на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, реки вышли из берегов, центр города затопило. В результате удара стихии погиб человек — его унесло потоком воды.В ликвидации последствий подтоплений участвуют более двух тысяч человек и три сотни единиц техники.
https://ria.ru/20210618/yalta-1737633785.html
россия
керчь
ялта
москва
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737606028_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_4fb7c926399b0003ddff29870421efd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подтопление на востоке крыма, россия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, москва, республика крым, происшествия
В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек
06:48 19.06.2021 (обновлено: 09:03 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на затопленной улице в Ялте
Люди на затопленной улице в Ялте - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

В Крыму из-за ливней эвакуировали более 1770 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 1770 человек эвакуировали в Крыму из-за последствий ливней, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"<...>на территории ГО Керчь 1492 человека, из них 275 детей, на территории ГО Ялта 281 человек, из них 46 детей", — говорится в сообщении.

"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
© Фото : сайт мэрии Ялты

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

Последствия ливней в Ялте
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

Автомобильное движение на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

Мужчина на одной из улиц Ялты
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© Фото : Янина Павленко/Facebook

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

Последствия ливней в Ялте
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отмечается, что 183 человека находятся в пяти пунктах временного размещения: в Керчи 148 человек разместили в гостиницах "Меридиан" и "Мечта Тея", а 35 человек в Ялте — в гостинице "Авангард", хостеле "Борода" и санатории "Горный".
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к наводнению на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, реки вышли из берегов, центр города затопило. В результате удара стихии погиб человек — его унесло потоком воды.
В ликвидации последствий подтоплений участвуют более двух тысяч человек и три сотни единиц техники.
Автомобиль МЧС РФ на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 20:04
В Ялте заявили о колоссальном ущербе из-за подтоплений
 
Подтопление на востоке КрымаРоссияКерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯлтаМоскваРеспублика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу
17:01Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
17:01Кадыров возглавил региональную группу ЕР по Чечне
16:59Медведева не будет в предвыборном списке ЕР, сообщил источник
16:57Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:55Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:52Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:51Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
16:48Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:46Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:43"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:40Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
16:39Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
16:36Ахмадинежад рассказал, как Ирану следует решать проблемы с США
16:36В Краснодаре зарезали мужчину
16:28Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:27Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:21Путин предупредил об особом спросе с ЕР
16:17Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
16:13Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма
Лента новостейМолния