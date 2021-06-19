https://ria.ru/20210619/krym-1737657923.html

В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек

В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек - РИА Новости, 19.06.2021

В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек

Более 1770 человек эвакуировали в Крыму из-за последствий ливней, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T06:48

2021-06-19T06:48

2021-06-19T09:03

подтопление на востоке крыма

россия

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ялта

москва

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 1770 человек эвакуировали в Крыму из-за последствий ливней, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.Отмечается, что 183 человека находятся в пяти пунктах временного размещения: в Керчи 148 человек разместили в гостиницах "Меридиан" и "Мечта Тея", а 35 человек в Ялте — в гостинице "Авангард", хостеле "Борода" и санатории "Горный".Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к наводнению на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, реки вышли из берегов, центр города затопило. В результате удара стихии погиб человек — его унесло потоком воды.В ликвидации последствий подтоплений участвуют более двух тысяч человек и три сотни единиц техники.

https://ria.ru/20210618/yalta-1737633785.html

россия

керчь

ялта

москва

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, россия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, москва, республика крым, происшествия