В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
00:25 19.06.2021 (обновлено: 09:15 19.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
В Тверской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан
РЯЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. В Тверской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан, говорится в официальной группе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте".
Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Арнольд Выскубов.
"Профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов", — подчеркивается в сообщении.
В обязательном порядке прививку предстоит сделать государственным гражданским и муниципальным служащим, а также сотрудникам органов региональной власти и подведомственных организаций.
До 18 июля необходимо ввести первый компонент или однокомпонентную вакцину не менее чем шестидесяти процентам от общей численности работников, а до 18 августа — второй компонент препарата. На граждан с противопоказаниями к прививке против коронавирусной инфекции постановление не распространяется.
В течение последней недели в Тверской области госпитализировали с коронавирусом 511 человек. Это на 46 процентов превышает показатели предыдущей недели.
В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60 процентов сотрудников двумя компонентами вакцины.
Аналогичное решение приняли Московская область, Кемеровская и Сахалинская области и Тула. В Ленинградской области ввели запрет для работы организаций сферы бытовых услуг и общепита, культуры и образования с 1 сентября этого года в случае, если число вакцинированных сотрудников будет ниже 80 процентов.