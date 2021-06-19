Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737653113.html
В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан - РИА Новости, 19.06.2021
В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
В Тверской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан, говорится в официальной группе правительства региона в... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T00:25
2021-06-19T09:15
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
ленинградская область
московская область (подмосковье)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070541_0:0:2871:1616_1920x0_80_0_0_fa70a820b39841647635970fe61b5313.jpg
РЯЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. В Тверской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан, говорится в официальной группе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте".Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Арнольд Выскубов.В обязательном порядке прививку предстоит сделать государственным гражданским и муниципальным служащим, а также сотрудникам органов региональной власти и подведомственных организаций.До 18 июля необходимо ввести первый компонент или однокомпонентную вакцину не менее чем шестидесяти процентам от общей численности работников, а до 18 августа — второй компонент препарата. На граждан с противопоказаниями к прививке против коронавирусной инфекции постановление не распространяется.В течение последней недели в Тверской области госпитализировали с коронавирусом 511 человек. Это на 46 процентов превышает показатели предыдущей недели.В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60 процентов сотрудников двумя компонентами вакцины.Аналогичное решение приняли Московская область, Кемеровская и Сахалинская области и Тула. В Ленинградской области ввели запрет для работы организаций сферы бытовых услуг и общепита, культуры и образования с 1 сентября этого года в случае, если число вакцинированных сотрудников будет ниже 80 процентов.
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737616928.html
https://ria.ru/20210618/sertifikat-1737640403.html
москва
ленинградская область
московская область (подмосковье)
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070541_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_98a0909641104628655a5a6b2661968c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, ленинградская область, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, тверская область, общество
В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
00:25 19.06.2021 (обновлено: 09:15 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Тверской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. В Тверской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан, говорится в официальной группе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте".
Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Арнольд Выскубов.
"Профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов", — подчеркивается в сообщении.
В обязательном порядке прививку предстоит сделать государственным гражданским и муниципальным служащим, а также сотрудникам органов региональной власти и подведомственных организаций.
До 18 июля необходимо ввести первый компонент или однокомпонентную вакцину не менее чем шестидесяти процентам от общей численности работников, а до 18 августа — второй компонент препарата. На граждан с противопоказаниями к прививке против коронавирусной инфекции постановление не распространяется.
В течение последней недели в Тверской области госпитализировали с коронавирусом 511 человек. Это на 46 процентов превышает показатели предыдущей недели.
Суздальский кремль и жилые дома города - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 18:39Распространение коронавируса
Во Владимирской области вводят ряд ограничений из-за COVID-19
В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60 процентов сотрудников двумя компонентами вакцины.
Аналогичное решение приняли Московская область, Кемеровская и Сахалинская области и Тула. В Ленинградской области ввели запрет для работы организаций сферы бытовых услуг и общепита, культуры и образования с 1 сентября этого года в случае, если число вакцинированных сотрудников будет ниже 80 процентов.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 20:53Распространение коронавируса
В Москве возбудили 24 дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваЛенинградская областьМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеТверская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:01Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
17:01Кадыров возглавил региональную группу ЕР по Чечне
16:59Источник рассказал о статусе Медведева во время думской кампании
16:57Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:55Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:52Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:51Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
16:48Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:46Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:43"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:40Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
16:39Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
16:36Ахмадинежад рассказал, как Ирану следует решать проблемы с США
16:36В Краснодаре зарезали мужчину
16:28Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:27Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:21Путин предупредил об особом спросе с ЕР
16:17Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
16:13Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма
16:12Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России"
Лента новостейМолния