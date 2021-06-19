https://ria.ru/20210619/er-1737719998.html

Толстой прокомментировал пятерку лидеров федерального списка ЕР

Толстой прокомментировал пятерку лидеров федерального списка ЕР - РИА Новости, 19.06.2021

Толстой прокомментировал пятерку лидеров федерального списка ЕР

Пятерка лидеров федерального списка на выборы в Госдуму от партии "Единая Россия", предложенная президентом РФ Владимиром Путиным на съезде партии - достойные... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T18:54

2021-06-19T18:54

2021-06-19T18:54

денис проценко

анна кузнецова

елена шмелева

петр толстой

сергей лавров

госдума рф

единая россия

сергей шойгу

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пятерка лидеров федерального списка на выборы в Госдуму от партии "Единая Россия", предложенная президентом РФ Владимиром Путиным на съезде партии - достойные люди, доказавшие на деле свою эффективность, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой журналистам."Единая Россия" на съезде утвердила пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму. Ранее Путин, выступая на съезде, заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка ЕР должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева."Я считаю, что пятерка кандидатов в полной мере представляет все те части нашего общества, такие разные и в то же время нацеленные на одно - на развитие страны. Очень рад тому, что там и …Шойгу, и …Лавров, и Анна Кузнецова, и Денис Проценко. На самом деле очень достойные все люди, и я уверен, что они, своим авторитетом, конкретными делами, а не словами доказавшие уже избирателям свою эффективность, поведут партию к победе на парламентских выборах", - сказал парламентарий.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210619/medvedev-1737709670.html

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денис проценко, анна кузнецова, елена шмелева, петр толстой, сергей лавров, госдума рф, единая россия, сергей шойгу, политика