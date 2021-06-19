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Толстой прокомментировал пятерку лидеров федерального списка ЕР
Толстой прокомментировал пятерку лидеров федерального списка ЕР - РИА Новости, 19.06.2021
Толстой прокомментировал пятерку лидеров федерального списка ЕР
Пятерка лидеров федерального списка на выборы в Госдуму от партии "Единая Россия", предложенная президентом РФ Владимиром Путиным на съезде партии - достойные... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T18:54
2021-06-19T18:54
2021-06-19T18:54
денис проценко
анна кузнецова
елена шмелева
петр толстой
сергей лавров
госдума рф
единая россия
сергей шойгу
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пятерка лидеров федерального списка на выборы в Госдуму от партии "Единая Россия", предложенная президентом РФ Владимиром Путиным на съезде партии - достойные люди, доказавшие на деле свою эффективность, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой журналистам."Единая Россия" на съезде утвердила пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму. Ранее Путин, выступая на съезде, заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка ЕР должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева."Я считаю, что пятерка кандидатов в полной мере представляет все те части нашего общества, такие разные и в то же время нацеленные на одно - на развитие страны. Очень рад тому, что там и …Шойгу, и …Лавров, и Анна Кузнецова, и Денис Проценко. На самом деле очень достойные все люди, и я уверен, что они, своим авторитетом, конкретными делами, а не словами доказавшие уже избирателям свою эффективность, поведут партию к победе на парламентских выборах", - сказал парламентарий.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.
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денис проценко, анна кузнецова, елена шмелева, петр толстой, сергей лавров, госдума рф, единая россия, сергей шойгу, политика
Толстой прокомментировал пятерку лидеров федерального списка ЕР
Заместитель председателя Госдумы Толстой прокомментировал пятерку лидеров списка ЕР
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Пятерка лидеров федерального списка на выборы в Госдуму от партии "Единая Россия
", предложенная президентом РФ Владимиром Путиным
на съезде партии - достойные люди, доказавшие на деле свою эффективность, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой
журналистам.
"Единая Россия" на съезде утвердила пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму. Ранее Путин, выступая на съезде, заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка ЕР должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
"Я считаю, что пятерка кандидатов в полной мере представляет все те части нашего общества, такие разные и в то же время нацеленные на одно - на развитие страны. Очень рад тому, что там и …Шойгу, и …Лавров, и Анна Кузнецова, и Денис Проценко. На самом деле очень достойные все люди, и я уверен, что они, своим авторитетом, конкретными делами, а не словами доказавшие уже избирателям свою эффективность, поведут партию к победе на парламентских выборах", - сказал парламентарий.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.