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Толстой прокомментировал пятерку лидеров федерального списка ЕР
Толстой прокомментировал пятерку лидеров федерального списка ЕР - РИА Новости, 19.06.2021
Толстой прокомментировал пятерку лидеров федерального списка ЕР
Пятерка лидеров федерального списка на выборы в Госдуму от партии "Единая Россия", предложенная президентом РФ Владимиром Путиным на съезде партии - достойные... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T18:54
2021-06-19T18:54
денис проценко
анна кузнецова
елена шмелева
петр толстой
сергей лавров
госдума рф
единая россия
сергей шойгу
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пятерка лидеров федерального списка на выборы в Госдуму от партии "Единая Россия", предложенная президентом РФ Владимиром Путиным на съезде партии - достойные люди, доказавшие на деле свою эффективность, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой журналистам."Единая Россия" на съезде утвердила пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму. Ранее Путин, выступая на съезде, заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка ЕР должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева."Я считаю, что пятерка кандидатов в полной мере представляет все те части нашего общества, такие разные и в то же время нацеленные на одно - на развитие страны. Очень рад тому, что там и …Шойгу, и …Лавров, и Анна Кузнецова, и Денис Проценко. На самом деле очень достойные все люди, и я уверен, что они, своим авторитетом, конкретными делами, а не словами доказавшие уже избирателям свою эффективность, поведут партию к победе на парламентских выборах", - сказал парламентарий.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.
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денис проценко, анна кузнецова, елена шмелева, петр толстой, сергей лавров, госдума рф, единая россия, сергей шойгу, политика
Толстой прокомментировал пятерку лидеров федерального списка ЕР
18:54 19.06.2021
 
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Госдумы Толстой прокомментировал пятерку лидеров списка ЕР

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пятерка лидеров федерального списка на выборы в Госдуму от партии "Единая Россия", предложенная президентом РФ Владимиром Путиным на съезде партии - достойные люди, доказавшие на деле свою эффективность, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой журналистам.
"Единая Россия" на съезде утвердила пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму. Ранее Путин, выступая на съезде, заявил, что в первую "пятерку" избирательного списка ЕР должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
"Я считаю, что пятерка кандидатов в полной мере представляет все те части нашего общества, такие разные и в то же время нацеленные на одно - на развитие страны. Очень рад тому, что там и …Шойгу, и …Лавров, и Анна Кузнецова, и Денис Проценко. На самом деле очень достойные все люди, и я уверен, что они, своим авторитетом, конкретными делами, а не словами доказавшие уже избирателям свою эффективность, поведут партию к победе на парламентских выборах", - сказал парламентарий.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.
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Денис ПроценкоАнна КузнецоваЕлена ШмелеваПетр ТолстойСергей ЛавровГосдума РФЕдиная РоссияСергей ШойгуПолитика
 
 
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