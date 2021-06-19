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На выборы с Шойгу и Проценко. Путин определил пятерку лидеров

На выборы с Шойгу и Проценко. Путин определил пятерку лидеров - РИА Новости, 19.06.2021

На выборы с Шойгу и Проценко. Путин определил пятерку лидеров

"Народная" программа и символическая пятерка лидеров — "Единая Россия", которая в этом году отмечает двадцатилетие, провела предвыборный съезд. И если главные... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T19:45

2021-06-19T19:45

2021-06-19T19:45

денис проценко

россия

анна кузнецова

дмитрий медведев

сергей лавров

госдума рф

единая россия

вячеслав володин

сергей собянин

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. "Народная" программа и символическая пятерка лидеров — "Единая Россия", которая в этом году отмечает двадцатилетие, провела предвыборный съезд. И если главные цели на следующую парламентскую пятилетку определили давно, то выбор лиц, которые будут продвигать повестку партии, стал неожиданным — даже для них самих. О целях и прилипалахПервый этап съезда, а всего их будет три, прошел с меньшим размахом, чем планировалось, — эпидемическая ситуация просто не позволила бы развернуться шире. Хотя со стульями для делегатов поступили именно так: раздвинули как можно дальше друг от друга. В "Экспоцентре" предоставили возможность быстро сдать ПЦР-тест для сомневающихся, а для непривитых — развернули пункт вакцинации. Впрочем, журналистам наливали шампанское — видимо, чтобы ощущение праздника не пропадало. Пять лет назад примерно в тех же числах партия собиралась на предвыборный съезд и слушала наказы президента не давать пустых обещаний и не терять доверие людей. Тогда программа называлась "Успех каждого — успех России". Владимир Путин и на этот раз выступил перед делегатами первым. Говорил прежде всего о социальной повестке. Что неудивительно, ведь Россия вновь на краю демографической ямы, поэтому поддержка семей — один из важнейших приоритетов. "По-разному в жизни бывает, но есть маленький человечек, есть ребенок — мы обязаны поддержать", — напоминал Путин. Из озвученных целей — до конца 2026-го значительно снизить риски бедности для семей с детьми. И в целом повысить достаток россиян. Молодежи — помочь найти работу и свое место в жизни. Пациентам — не только победить недуг, но и предоставить условия для реабилитации. Словом, задач для партии власти (правда, в руководстве такой эпитет не любят) много. Все они далеко не новые, но пока не решенные. И если что-то из предвыборных обещаний не удается сделать — лучше об этом честно сказать и объяснить почему, советовал президент. К тому же "Единой России", видимо, следовало бы и почистить ряды. Президент напомнил, что к ней "неизбежно липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы россиян": "Случайные по сути своей и порой нечистоплотные на руку — как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало". И уж точно не стоит обрастать казенной коркой. Ранее заслуженный авторитет сам по себе работать не будет. "Забронзоветь — значит остановиться, а остановиться — значит проиграть. Никогда не нужно об этом забывать", — предупредил Путин. Предстоящие в сентябре выборы должны пройти честно и отражать волю народа. "С вас, разумеется, будет особый спрос. И это справедливо. Вы — влиятельная политическая сила, влиятельная партия, партия большинства, а значит, и отвечаете за все", — сказал Путин.Поэтому, как добавил президент, "нужно быть готовыми к разговору не только на удобные, выигрышные темы, но и к нелицеприятным оценкам": "И знаете, ведь люди в большинстве этих претензий правы. С ними надо разговаривать, не бояться критики, не убегать от острых тем".Пятьдесят миллиардов Путин поручил выделить регионам на развитие и модернизацию общественного транспорта, не менее ста миллиардов — на развитие системы медицинской реабилитации, еще тридцать — на ремонт дорог, сто пятьдесят — на модернизацию структур жизнеобеспечения, двадцать — на очистку рек и внутренних морей России плюс тридцать — на развитие среднего профессионального образования.Поставил пятеркуИ по традиции президент выдвинул в федеральную часть списка на выборах в Госдуму пятерых кандидатов от этой партии: главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя "Общероссийского народного фронта" Елену Шмелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову.Если кратко — это люди, символизирующие армию, дипломатию, здоровье и семью. В пятерке политические тяжеловесы и новые лица. Для Кузнецовой, например, предложение стало неожиданным. "Но очень важно понимать, что для меня это является ресурсом, который позволит решить проблемы", — сказала она журналистам. И все же вопрос о ее переходе в Думу зависит от президента: "Куда скажет, туда и пойдем".Неожиданным стало и участие Сергея Лаврова. Министр иностранных дел — фигура, безусловно, авторитетная, но в агитации "Единой России" не участвовал. Сергей Шойгу, как принято говорить, мощный паровоз для партии — он стоял у ее истоков. Но сомнительно, что оба захотят после министерской парламентскую работу. Вот и вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что Шойгу и Лавров, несмотря на то что вошли в пятерку федерального списка, не перейдут на работу в нижнюю палату парламента: "Они настолько эффективны на своих должностях, зачем?"Многие обратили внимание, что президент не упомянул председателя партии Дмитрия Медведева. Чуть позже сам Медведев объяснил, что инициатива согласована с ним. Он поведет думскую кампанию, но в предвыборный список не войдет."Борьба (на выборах. — Прим. ред.) будет действительно непростой, упорной. Но я, надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Одна из наших целей — чтобы выигрыш прошел уверенно, честно, в открытой борьбе", — обратился Медведев к однопартийцам.В основу предвыборной программы партии легло послание президента: увеличение расходов на здравоохранение, высокотехнологическую медпомощь, создание санитарного щита, строительство и ремонт школ, модернизация ЖКХ, обновление парка общественного транспорта.Медведев добавил, что россиянам нужны и современные больницы, и компетентные врачи, и качественные лекарства, необходимо продолжить борьбу с социально значимыми заболеваниями, развивать их профилактику, внедрять ценности здорового образа жизни."Единая Россия" предлагает выделить из бюджета до семидесяти миллиардов рублей на развитие системы предупреждения биологических угроз, в том числе на разработку программной платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей. "Наверное, в предыдущей версии программы (партии. — Прим. ред.) мы об этом так не говорили, но сейчас сказать об этом — наша общая задача", — убежден председатель партии.Одним из нововведений программы станет объединение раздела об изменении институтов государства с социальным блоком, потому что "наиболее существенные изменения уже прошли после принятия поправок в Конституцию", теперь необходимо взглянуть на раздел госустройства через призму удобства для человека, рассказал первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.Он отметил, что среди приоритетов партии — преодоление цифрового неравенства, чтобы россияне могли пользоваться всем, что государство предоставляет через онлайн-услуги. А положенные соцвыплаты назначались бы автоматически. Традиционно в предвыборной программе есть раздел, посвященный судебной системе, и блок о борьбе с коррупцией. Среди тех, кто поведет партию на выборы, — хорошо знакомые избирателям лица. Список по Москве возглавит столичный мэр Сергей Собянин, по Московской области — Андрей Воробьев, по Санкт-Петербургу — директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, по Дальнему Востоку — Юрий Трутнев, по Саратовской области — спикер Госдумы Вячеслав Володин. Рамзан Кадыров возглавил региональную группу по Чеченской Республике.

https://ria.ru/20210619/putin-1737700761.html

https://ria.ru/20210619/spisok-1737716067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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