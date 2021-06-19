На выборы с Шойгу и Проценко. Путин определил пятерку лидеров
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания XX Съезда партии "Единая Россия
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. "Народная" программа и символическая пятерка лидеров — "Единая Россия", которая в этом году отмечает двадцатилетие, провела предвыборный съезд. И если главные цели на следующую парламентскую пятилетку определили давно, то выбор лиц, которые будут продвигать повестку партии, стал неожиданным — даже для них самих.
О целях и прилипалах
Первый этап съезда, а всего их будет три, прошел с меньшим размахом, чем планировалось, — эпидемическая ситуация просто не позволила бы развернуться шире. Хотя со стульями для делегатов поступили именно так: раздвинули как можно дальше друг от друга. В "Экспоцентре" предоставили возможность быстро сдать ПЦР-тест для сомневающихся, а для непривитых — развернули пункт вакцинации. Впрочем, журналистам наливали шампанское — видимо, чтобы ощущение праздника не пропадало.
Пять лет назад примерно в тех же числах партия собиралась на предвыборный съезд и слушала наказы президента не давать пустых обещаний и не терять доверие людей. Тогда программа называлась "Успех каждого — успех России". Владимир Путин и на этот раз выступил перед делегатами первым. Говорил прежде всего о социальной повестке. Что неудивительно, ведь Россия вновь на краю демографической ямы, поэтому поддержка семей — один из важнейших приоритетов.
"По-разному в жизни бывает, но есть маленький человечек, есть ребенок — мы обязаны поддержать", — напоминал Путин. Из озвученных целей — до конца 2026-го значительно снизить риски бедности для семей с детьми. И в целом повысить достаток россиян. Молодежи — помочь найти работу и свое место в жизни. Пациентам — не только победить недуг, но и предоставить условия для реабилитации.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX съезда партии "Единая Россия"
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX съезда партии "Единая Россия"
Словом, задач для партии власти (правда, в руководстве такой эпитет не любят) много. Все они далеко не новые, но пока не решенные. И если что-то из предвыборных обещаний не удается сделать — лучше об этом честно сказать и объяснить почему, советовал президент.
К тому же "Единой России", видимо, следовало бы и почистить ряды. Президент напомнил, что к ней "неизбежно липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы россиян": "Случайные по сути своей и порой нечистоплотные на руку — как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало".
И уж точно не стоит обрастать казенной коркой. Ранее заслуженный авторитет сам по себе работать не будет. "Забронзоветь — значит остановиться, а остановиться — значит проиграть. Никогда не нужно об этом забывать", — предупредил Путин.
Предстоящие в сентябре выборы должны пройти честно и отражать волю народа. "С вас, разумеется, будет особый спрос. И это справедливо. Вы — влиятельная политическая сила, влиятельная партия, партия большинства, а значит, и отвечаете за все", — сказал Путин.
Поэтому, как добавил президент, "нужно быть готовыми к разговору не только на удобные, выигрышные темы, но и к нелицеприятным оценкам": "И знаете, ведь люди в большинстве этих претензий правы. С ними надо разговаривать, не бояться критики, не убегать от острых тем".
Пятьдесят миллиардов Путин поручил выделить регионам на развитие и модернизацию общественного транспорта, не менее ста миллиардов — на развитие системы медицинской реабилитации, еще тридцать — на ремонт дорог, сто пятьдесят — на модернизацию структур жизнеобеспечения, двадцать — на очистку рек и внутренних морей России плюс тридцать — на развитие среднего профессионального образования.
Поставил пятерку
И по традиции президент выдвинул в федеральную часть списка на выборах в Госдуму пятерых кандидатов от этой партии: главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя "Общероссийского народного фронта" Елену Шмелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову.
Если кратко — это люди, символизирующие армию, дипломатию, здоровье и семью. В пятерке политические тяжеловесы и новые лица. Для Кузнецовой, например, предложение стало неожиданным. "Но очень важно понимать, что для меня это является ресурсом, который позволит решить проблемы", — сказала она журналистам. И все же вопрос о ее переходе в Думу зависит от президента: "Куда скажет, туда и пойдем".
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Анна Кузнецова, назначенная Уполномоченным при президенте по правам ребенка, во время встречи в Кремле. 9 сентября 2016
Президент РФ Владимир Путин и Анна Кузнецова, назначенная Уполномоченным при президенте по правам ребенка, во время встречи в Кремле. 9 сентября 2016
Неожиданным стало и участие Сергея Лаврова. Министр иностранных дел — фигура, безусловно, авторитетная, но в агитации "Единой России" не участвовал. Сергей Шойгу, как принято говорить, мощный паровоз для партии — он стоял у ее истоков. Но сомнительно, что оба захотят после министерской парламентскую работу.
Вот и вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что Шойгу и Лавров, несмотря на то что вошли в пятерку федерального списка, не перейдут на работу в нижнюю палату парламента: "Они настолько эффективны на своих должностях, зачем?"
Многие обратили внимание, что президент не упомянул председателя партии Дмитрия Медведева. Чуть позже сам Медведев объяснил, что инициатива согласована с ним. Он поведет думскую кампанию, но в предвыборный список не войдет.
"Борьба (на выборах. — Прим. ред.) будет действительно непростой, упорной. Но я, надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Одна из наших целей — чтобы выигрыш прошел уверенно, честно, в открытой борьбе", — обратился Медведев к однопартийцам.
В основу предвыборной программы партии легло послание президента: увеличение расходов на здравоохранение, высокотехнологическую медпомощь, создание санитарного щита, строительство и ремонт школ, модернизация ЖКХ, обновление парка общественного транспорта.
Медведев добавил, что россиянам нужны и современные больницы, и компетентные врачи, и качественные лекарства, необходимо продолжить борьбу с социально значимыми заболеваниями, развивать их профилактику, внедрять ценности здорового образа жизни.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX съезда партии "Единая Россия"
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX съезда партии "Единая Россия"
"Единая Россия" предлагает выделить из бюджета до семидесяти миллиардов рублей на развитие системы предупреждения биологических угроз, в том числе на разработку программной платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей. "Наверное, в предыдущей версии программы (партии. — Прим. ред.) мы об этом так не говорили, но сейчас сказать об этом — наша общая задача", — убежден председатель партии.
Одним из нововведений программы станет объединение раздела об изменении институтов государства с социальным блоком, потому что "наиболее существенные изменения уже прошли после принятия поправок в Конституцию", теперь необходимо взглянуть на раздел госустройства через призму удобства для человека, рассказал первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.
Он отметил, что среди приоритетов партии — преодоление цифрового неравенства, чтобы россияне могли пользоваться всем, что государство предоставляет через онлайн-услуги. А положенные соцвыплаты назначались бы автоматически. Традиционно в предвыборной программе есть раздел, посвященный судебной системе, и блок о борьбе с коррупцией.
Среди тех, кто поведет партию на выборы, — хорошо знакомые избирателям лица. Список по Москве возглавит столичный мэр Сергей Собянин, по Московской области — Андрей Воробьев, по Санкт-Петербургу — директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, по Дальнему Востоку — Юрий Трутнев, по Саратовской области — спикер Госдумы Вячеслав Володин. Рамзан Кадыров возглавил региональную группу по Чеченской Республике.