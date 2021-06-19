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Минздрав ЮАР не получил данные о рождении сразу десятерых детей
Минздрав ЮАР не получил данные о рождении сразу десятерых детей - РИА Новости, 19.06.2021
Минздрав ЮАР не получил данные о рождении сразу десятерых детей
Министерство здравоохранения ЮАР не получало данных о рождении сразу десяти детей у одной женщины, пишет местный портал news24. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T21:12
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения ЮАР не получало данных о рождении сразу десяти детей у одной женщины, пишет местный портал news24.Ранее издание IOL сообщило, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг родила семерых мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности.По данным портала, министерство заявило, что ни одна из больниц провинции не регистрировала появление на свет сразу десяти младенцев."Не может быть, чтобы родились десять или восемь детей, нет данных об их местонахождении или доказательств существования", — цитирует сайт представителя Минздрава Попо Майи.Ранее также сообщалось, что партнер Госиаме Ситоле заявил, что не видел новорожденных и отказывается верить в их существование без доказательств.
https://ria.ru/20210505/mali-1731162919.html
https://ria.ru/20210423/roddom-1729646052.html
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гаутенг, юар, в мире
Минздрав ЮАР не получил данные о рождении сразу десятерых детей
21:12 19.06.2021 (обновлено: 22:54 19.06.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Heinrich BothaВид на Столовую гору из гавани Кейптауна
Вид на Столовую гору из гавани Кейптауна - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Pixabay / Pixabay / Heinrich Botha

Минздрав ЮАР не получал данных о рождении сразу десяти детей у одной женщины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения ЮАР не получало данных о рождении сразу десяти детей у одной женщины, пишет местный портал news24.
Ранее издание IOL сообщило, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг родила семерых мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности.
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По данным портала, министерство заявило, что ни одна из больниц провинции не регистрировала появление на свет сразу десяти младенцев.
"Не может быть, чтобы родились десять или восемь детей, нет данных об их местонахождении или доказательств существования", — цитирует сайт представителя Минздрава Попо Майи.
Ранее также сообщалось, что партнер Госиаме Ситоле заявил, что не видел новорожденных и отказывается верить в их существование без доказательств.
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