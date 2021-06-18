В Госдуме прокомментировали решение Путина по закону о наказании за фейки
12:32 18.06.2021 (обновлено: 13:51 18.06.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Депутат Госдумы Ревенко прокомментировал решение Путина по закону о наказании за фейки
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Отклоненный президентом РФ закон, который предусматривает полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности, будет доработан уже в рамках работы нового созыва Госдумы, сообщил РИА Новости соавтор документа, депутат Евгений Ревенко.
"Это нормальная процедура. Очевидно, возникли некие дополнительные соображения, с которыми нам необходимо ознакомиться. Безусловно, законопроект будет доработан с учетом возникших предложений, но уже в рамках работы нового созыва Госдумы", - рассказал Ревенко.
Госдума после вето президента на закон о правилах цитирования журналистами других СМИ может инициировать другой законопроект с подобной концепцией, отклоненный концептуально менять нельзя, заявил РИА Новости член комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
"Сложно сказать (что будет дальше), суть в том, что это касается предвыборного периода, естественно, это будет принято (депутатами), как должное. Вероятно, уже новый состав Думы может вернуться к этой теме. Госдума может инициировать и другой законопроект с подобной концепцией", - сказал Лысаков, добавив, что данный документ концептуально менять нельзя.
По его словам, наложение вето на закон является "проколом в работе Госдумы", крайне редко бывает, что Совет Федерации не согласовывает документ, но еще реже вето накладывает президент.
"Оцениваю это со знаком плюс, парламент, по мнению президента, показал поспешность, допустил ошибку. Президент не считает нужным ограничивать прессу, в определенной степени это относится к критике властей", - также отметил депутат.
Законопроектом уточнялось одно из оснований освобождения редакции, главного редактора, журналиста от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, – если такая информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение. В пятницу стало известно, что президент РФ Владимир Путин отклонил принятый Госдумой документ.