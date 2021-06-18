https://ria.ru/20210618/zakon-1737545064.html

В Госдуме прокомментировали решение Путина по закону о наказании за фейки

В Госдуме прокомментировали решение Путина по закону о наказании за фейки - РИА Новости, 18.06.2021

В Госдуме прокомментировали решение Путина по закону о наказании за фейки

Отклоненный президентом РФ закон, который предусматривает полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:32

2021-06-18T12:32

2021-06-18T13:51

россия

евгений ревенко

владимир путин

общество

госдума рф

политика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Отклоненный президентом РФ закон, который предусматривает полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности, будет доработан уже в рамках работы нового созыва Госдумы, сообщил РИА Новости соавтор документа, депутат Евгений Ревенко.Госдума после вето президента на закон о правилах цитирования журналистами других СМИ может инициировать другой законопроект с подобной концепцией, отклоненный концептуально менять нельзя, заявил РИА Новости член комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.По его словам, наложение вето на закон является "проколом в работе Госдумы", крайне редко бывает, что Совет Федерации не согласовывает документ, но еще реже вето накладывает президент."Оцениваю это со знаком плюс, парламент, по мнению президента, показал поспешность, допустил ошибку. Президент не считает нужным ограничивать прессу, в определенной степени это относится к критике властей", - также отметил депутат.Законопроектом уточнялось одно из оснований освобождения редакции, главного редактора, журналиста от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, – если такая информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение. В пятницу стало известно, что президент РФ Владимир Путин отклонил принятый Госдумой документ.

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россия, евгений ревенко, владимир путин, общество, госдума рф, политика