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В Ялте из-за наводнения погиб человек
В Ялте из-за наводнения погиб человек - РИА Новости, 18.06.2021
В Ялте из-за наводнения погиб человек
Один человек погиб из-за наводнения в Ялте. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:48
2021-06-18T18:34
подтопления в крыму
россия
сергей аксенов (политик)
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Один человек погиб из-за наводнения в Ялте. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Одного человека, 1995 года рождения, в Ялте унесло потоком, он погиб", — сказал он.Ранее глава администрации города Янина Павленко сообщила о восьми пострадавших.За ночь в городе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов, центр затоплен. Власти объявили режим ЧС. Черноморский флот направил в Ялту военных и технику для помощи в борьбе с последствиями случившегося. Спасатели эвакуируют жителей. Начали работать пункты обогрева.Сейчас погода улучшается, дождь практически прекратился.Накануне похожая ситуация была в Керчи, там тоже действует особый режим. Сейчас вода там постепенно отступает.
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подтопления в крыму, россия, сергей аксенов (политик), ялта, происшествия
В Ялте из-за наводнения погиб человек
16:48 18.06.2021 (обновлено: 18:34 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили на затопленной улице Ялты
Автомобили на затопленной улице Ялты - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

В Ялте из-за наводнения погиб человек

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Один человек погиб из-за наводнения в Ялте. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Одного человека, 1995 года рождения, в Ялте унесло потоком, он погиб", — сказал он.
Ранее глава администрации города Янина Павленко сообщила о восьми пострадавших.
За ночь в городе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов, центр затоплен. Власти объявили режим ЧС. Черноморский флот направил в Ялту военных и технику для помощи в борьбе с последствиями случившегося. Спасатели эвакуируют жителей. Начали работать пункты обогрева.
Люди на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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Режим ЧС ввели еще в двух районах Крыма
Сейчас погода улучшается, дождь практически прекратился.
Накануне похожая ситуация была в Керчи, там тоже действует особый режим. Сейчас вода там постепенно отступает.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
© Фото : сайт мэрии Ялты

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

Последствия ливней в Ялте
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

Автомобильное движение на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

Мужчина на одной из улиц Ялты
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Янина Павленко/Facebook

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

Последствия ливней в Ялте
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуРоссияСергей Аксенов (политик)ЯлтаПроисшествия
 
 
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