https://ria.ru/20210618/yalta-1737596476.html

В Ялте из-за наводнения погиб человек

В Ялте из-за наводнения погиб человек - РИА Новости, 18.06.2021

В Ялте из-за наводнения погиб человек

Один человек погиб из-за наводнения в Ялте. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:48

2021-06-18T16:48

2021-06-18T18:34

подтопления в крыму

россия

сергей аксенов (политик)

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Один человек погиб из-за наводнения в Ялте. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Одного человека, 1995 года рождения, в Ялте унесло потоком, он погиб", — сказал он.Ранее глава администрации города Янина Павленко сообщила о восьми пострадавших.За ночь в городе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов, центр затоплен. Власти объявили режим ЧС. Черноморский флот направил в Ялту военных и технику для помощи в борьбе с последствиями случившегося. Спасатели эвакуируют жителей. Начали работать пункты обогрева.Сейчас погода улучшается, дождь практически прекратился.Накануне похожая ситуация была в Керчи, там тоже действует особый режим. Сейчас вода там постепенно отступает.

https://ria.ru/20210618/krym-1737599143.html

россия

ялта

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2021

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подтопления в крыму, россия, сергей аксенов (политик), ялта, происшествия