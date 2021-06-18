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Мэр Ялты сообщила об улучшении погоды
Мэр Ялты сообщила об улучшении погоды - РИА Новости, 18.06.2021
Мэр Ялты сообщила об улучшении погоды
Погода в Ялте улучшается, дождь практически прекратился, в городе выпало более 135 миллиметров осадков, схожая ситуация была около 100 лет назад, сообщила глава РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:48
2021-06-18T16:08
туризм
россия
ай-петри
янина павленко
происшествия
подтопления в крыму
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Погода в Ялте улучшается, дождь практически прекратился, в городе выпало более 135 миллиметров осадков, схожая ситуация была около 100 лет назад, сообщила глава администрации города Янина Павленко.По данным крымского гидрометцентра, за ночь с четверга на пятницу на Ай-Петри выпало 187 миллиметров осадков - это две месячные нормы (месячная норма - 72 миллиметра), в Ялте - 87 (норма - 42 миллиметра). В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затоплены многие улицы, переходы, действует режим чрезвычайной ситуации."Погодные условия значительно улучшились. Дождь практически прекратился. Выпало более 135 миллиметров осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 миллиметров осадков", - сообщила Павленко на своей странице в соцсети Facebook.По ее словам, пока большая часть муниципального образования в целях безопасности обесточена, прекращена подача воды.
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туризм, россия, ай-петри, янина павленко, происшествия, подтопления в крыму, ялта
Мэр Ялты сообщила об улучшении погоды
15:48 18.06.2021 (обновлено: 16:08 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСелевые потоки на одной из улиц Ялты
Селевые потоки на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Мэр Ялты Павленко сообщила об улучшении погоды, дождь почти прекратился

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Погода в Ялте улучшается, дождь практически прекратился, в городе выпало более 135 миллиметров осадков, схожая ситуация была около 100 лет назад, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
По данным крымского гидрометцентра, за ночь с четверга на пятницу на Ай-Петри выпало 187 миллиметров осадков - это две месячные нормы (месячная норма - 72 миллиметра), в Ялте - 87 (норма - 42 миллиметра). В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затоплены многие улицы, переходы, действует режим чрезвычайной ситуации.
"Погодные условия значительно улучшились. Дождь практически прекратился. Выпало более 135 миллиметров осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 миллиметров осадков", - сообщила Павленко на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, пока большая часть муниципального образования в целях безопасности обесточена, прекращена подача воды.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
© Фото : сайт мэрии Ялты

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

Последствия ливней в Ялте
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

Автомобильное движение на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

Мужчина на одной из улиц Ялты
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© Фото : Янина Павленко/Facebook

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

Последствия ливней в Ялте
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
ТуризмРоссияАй-ПетриЯнина ПавленкоПроисшествияПодтопления в КрымуЯлта
 
 
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