https://ria.ru/20210618/yalta-1737586145.html

Мэр Ялты сообщила об улучшении погоды

Мэр Ялты сообщила об улучшении погоды - РИА Новости, 18.06.2021

Мэр Ялты сообщила об улучшении погоды

Погода в Ялте улучшается, дождь практически прекратился, в городе выпало более 135 миллиметров осадков, схожая ситуация была около 100 лет назад, сообщила глава РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:48

2021-06-18T15:48

2021-06-18T16:08

туризм

россия

ай-петри

янина павленко

происшествия

подтопления в крыму

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Погода в Ялте улучшается, дождь практически прекратился, в городе выпало более 135 миллиметров осадков, схожая ситуация была около 100 лет назад, сообщила глава администрации города Янина Павленко.По данным крымского гидрометцентра, за ночь с четверга на пятницу на Ай-Петри выпало 187 миллиметров осадков - это две месячные нормы (месячная норма - 72 миллиметра), в Ялте - 87 (норма - 42 миллиметра). В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затоплены многие улицы, переходы, действует режим чрезвычайной ситуации."Погодные условия значительно улучшились. Дождь практически прекратился. Выпало более 135 миллиметров осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 миллиметров осадков", - сообщила Павленко на своей странице в соцсети Facebook.По ее словам, пока большая часть муниципального образования в целях безопасности обесточена, прекращена подача воды.

россия

ай-петри

ялта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, россия, ай-петри, янина павленко, происшествия, подтопления в крыму, ялта