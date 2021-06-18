https://ria.ru/20210618/yalta-1737561421.html

В Ялте 2,7 тысячи жителей остались без света из-за ливней

В Ялте 2,7 тысячи жителей остались без света из-за ливней - РИА Новости, 18.06.2021

В Ялте 2,7 тысячи жителей остались без света из-за ливней

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП в крымской Ялте, без света к полудню остаются 2,7 тысячи абонентов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:42

2021-06-18T13:42

2021-06-18T14:58

подтопления в крыму

янина павленко

крымэнерго

сергей аксенов (политик)

керчь

евпатория

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП в крымской Ялте, без света к полудню остаются 2,7 тысячи абонентов, сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Для устранения повреждений в Керчи и Ялте задействованы 83 бригады энергетиков, привлечены 93 единицы специальной техники, отметили в "Крымэнерго".Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко попросила всех жителей запастись водой из-за временного отключения водоснабжения.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. Въезд в Ялту из-за подтоплений и ливня закрыт.

https://ria.ru/20210618/podtoplenie-1737560845.html

керчь

евпатория

севастополь

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подтопления в крыму, янина павленко, крымэнерго, сергей аксенов (политик), керчь, евпатория, севастополь, происшествия