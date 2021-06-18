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В Ялте отключают водоснабжение и просят жителей запасаться водой
В Ялте отключают водоснабжение и просят жителей запасаться водой - РИА Новости, 18.06.2021
В Ялте отключают водоснабжение и просят жителей запасаться водой
В Ялте из-за разгула стихии временно отключат воду, заявила глава местной администрации Янина Павленко. Она попросила жителей сделать запасы. РИА Новости, 18.06.2021
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. В Ялте из-за разгула стихии временно отключат воду, заявила глава местной администрации Янина Павленко. Она попросила жителей сделать запасы.Причиной стало схождение селевых потоков, что повлияло на качество очистки. Также не работают 80 трансформаторных подстанций и две ЛЭП, света нет у 2,7 тысячи человек.За ночь в городе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов, центр затоплен.Власти объявили режим ЧС. Черноморский флот направит в Ялту военных и технику для помощи в борьбе с непогодой.Спасатели эвакуируют жителей. Павленко рассказала, что начали работать пункты обогрева.Транспортная система парализована.Дожди пока не прекращаются, но синоптики надеются, что скоро циклон сместится.Накануне похожая ситуация была в Керчи, там тоже действует особый режим. Сейчас вода там постепенно отступает.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Наводнение в Ялте: потоки воды смывают людей и машины
Глава администрации Ялты обратилась к командующему Черноморского флота за помощью техникой и людьми
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ялта
В Ялте отключают водоснабжение и просят жителей запасаться водой
12:51 18.06.2021 (обновлено: 14:57 18.06.2021)
 

В Ялте временно отключат водоснабжение из-за подтоплений

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. В Ялте из-за разгула стихии временно отключат воду, заявила глава местной администрации Янина Павленко. Она попросила жителей сделать запасы.
Причиной стало схождение селевых потоков, что повлияло на качество очистки. Также не работают 80 трансформаторных подстанций и две ЛЭП, света нет у 2,7 тысячи человек.
За ночь в городе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов, центр затоплен.
Власти объявили режим ЧС. Черноморский флот направит в Ялту военных и технику для помощи в борьбе с непогодой.
Спасатели эвакуируют жителей. Павленко рассказала, что начали работать пункты обогрева.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
© Фото : сайт мэрии Ялты

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

Последствия ливней в Ялте
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

Автомобильное движение на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

Мужчина на одной из улиц Ялты
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Янина Павленко/Facebook

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

Последствия ливней в Ялте
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Транспортная система парализована.
Дожди пока не прекращаются, но синоптики надеются, что скоро циклон сместится.
Накануне похожая ситуация была в Керчи, там тоже действует особый режим. Сейчас вода там постепенно отступает.
 
Ялта
 
 
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