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В Ялте отключают водоснабжение и просят жителей запасаться водой
В Ялте отключают водоснабжение и просят жителей запасаться водой - РИА Новости, 18.06.2021
В Ялте отключают водоснабжение и просят жителей запасаться водой
В Ялте из-за разгула стихии временно отключат воду, заявила глава местной администрации Янина Павленко. Она попросила жителей сделать запасы. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:51
2021-06-18T12:51
2021-06-18T14:57
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. В Ялте из-за разгула стихии временно отключат воду, заявила глава местной администрации Янина Павленко. Она попросила жителей сделать запасы.Причиной стало схождение селевых потоков, что повлияло на качество очистки. Также не работают 80 трансформаторных подстанций и две ЛЭП, света нет у 2,7 тысячи человек.За ночь в городе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов, центр затоплен.Власти объявили режим ЧС. Черноморский флот направит в Ялту военных и технику для помощи в борьбе с непогодой.Спасатели эвакуируют жителей. Павленко рассказала, что начали работать пункты обогрева.Транспортная система парализована.Дожди пока не прекращаются, но синоптики надеются, что скоро циклон сместится.Накануне похожая ситуация была в Керчи, там тоже действует особый режим. Сейчас вода там постепенно отступает.
ялта
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Наводнение в Ялте: потоки воды смывают людей и машины
Глава администрации Ялты обратилась к командующему Черноморского флота за помощью техникой и людьми
2021-06-18T12:51
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ялта
В Ялте отключают водоснабжение и просят жителей запасаться водой
12:51 18.06.2021 (обновлено: 14:57 18.06.2021)
В Ялте временно отключат водоснабжение из-за подтоплений
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости.
В Ялте из-за разгула стихии временно отключат воду, заявила глава местной администрации Янина Павленко
. Она попросила жителей сделать запасы.
Причиной стало схождение селевых потоков, что повлияло на качество очистки. Также не работают 80 трансформаторных подстанций и две ЛЭП, света нет у 2,7 тысячи человек.
За ночь в городе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов, центр затоплен.
Власти объявили режим ЧС. Черноморский флот направит в Ялту военных и технику для помощи в борьбе с непогодой.
Спасатели эвакуируют жителей. Павленко рассказала, что начали работать пункты обогрева.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
1 из 8
В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.
2 из 8
В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.
3 из 8
В центре Ялты не работает общественный транспорт.
4 из 8
Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.
5 из 8
К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.
6 из 8
Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.
7 из 8
"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.
8 из 8
Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.
1 из 8
В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.
2 из 8
В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.
3 из 8
В центре Ялты не работает общественный транспорт.
4 из 8
Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.
5 из 8
К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.
6 из 8
Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.
7 из 8
"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.
8 из 8
Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.
Транспортная система парализована.
Дожди пока не прекращаются, но синоптики надеются, что скоро циклон сместится.
Накануне похожая ситуация была в Керчи
, там тоже действует особый режим. Сейчас вода там постепенно отступает.