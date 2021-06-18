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В Ялте отключают водоснабжение и просят жителей запасаться водой

В Ялте отключают водоснабжение и просят жителей запасаться водой - РИА Новости, 18.06.2021

В Ялте отключают водоснабжение и просят жителей запасаться водой

В Ялте из-за разгула стихии временно отключат воду, заявила глава местной администрации Янина Павленко. Она попросила жителей сделать запасы. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:51

2021-06-18T12:51

2021-06-18T14:57

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. В Ялте из-за разгула стихии временно отключат воду, заявила глава местной администрации Янина Павленко. Она попросила жителей сделать запасы.Причиной стало схождение селевых потоков, что повлияло на качество очистки. Также не работают 80 трансформаторных подстанций и две ЛЭП, света нет у 2,7 тысячи человек.За ночь в городе выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов, центр затоплен.Власти объявили режим ЧС. Черноморский флот направит в Ялту военных и технику для помощи в борьбе с непогодой.Спасатели эвакуируют жителей. Павленко рассказала, что начали работать пункты обогрева.Транспортная система парализована.Дожди пока не прекращаются, но синоптики надеются, что скоро циклон сместится.Накануне похожая ситуация была в Керчи, там тоже действует особый режим. Сейчас вода там постепенно отступает.

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2021

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Наводнение в Ялте: потоки воды смывают людей и машины Глава администрации Ялты обратилась к командующему Черноморского флота за помощью техникой и людьми 2021-06-18T12:51 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта