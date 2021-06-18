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Въезд в Ялту временно перекрыли из-за подтоплений

Въезд в Ялту временно перекрыли из-за подтоплений - РИА Новости, 18.06.2021

Въезд в Ялту временно перекрыли из-за подтоплений

Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила, что въезд в город перекрыт из-за подтоплений для обеспечения безопасности людей, так как обе реки... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:25

2021-06-18T12:25

2021-06-18T14:57

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подтопления в крыму

туризм

подтопление на востоке крыма

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янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила, что въезд в город перекрыт из-за подтоплений для обеспечения безопасности людей, так как обе реки вышли из берегов, потоки воды сносят автомобили и людей."В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей, слава богу, нет жертв. Прошу максимально всех оставаться дома", - сказала Павленко в обращении к жителям.Подтапливается центр Ялты и район русел рек, сказала Павленко. Она отметила, что в городе уже развернуты три пункта обогрева, куда эвакуируют людей с подтопленных территорий. Павленко попросила всех руководителей предприятий отправить людей по домам.По данным крымского гидрометцентра, за ночь с четверга на пятницу на Ай-Петри выпало 187 миллиметров осадков - это две месячные нормы (месячная норма - 72 миллиметра), в Ялте - 87 (норма - 42 миллиметра). В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затоплены многие улицы, переходы, в центре не работает общественный транспорт.Мощный циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет курорты Крыма к вечеру пятницы, на смену ему придет более слабый циклон, комфортная погода восстановится с понедельника, сказала РИА Новости начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

https://ria.ru/20210618/yalta-1737538718.html

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подтопления в крыму, туризм, подтопление на востоке крыма, россия, янина павленко, ялта