https://ria.ru/20210618/vystavka-1737510810.html

Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины

Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины - РИА Новости, 18.06.2021

Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины

Немецкие организаторы выставки к 80-летию начала войны отвергли критику посла Украины в ФРГ, директор германо-российского музея истории Второй мировой войны... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T08:51

2021-06-18T08:51

2021-06-18T13:16

россия

франк-вальтер штайнмайер

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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БЕРЛИН, 18 июн — РИА Новости. Немецкие организаторы выставки к 80-летию начала войны отвергли критику посла Украины в ФРГ, директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст Йорг Морре заявил, что не может понять эти заявления.Выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне" открывается в Берлине в пятницу в германо-российском музее Берлин-Карлсхорст, она станет центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР. В открытии выставки примет участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также послы стран, входивших в состав СССР.Ранее посол Украины Андрей Мельник заявил о том, что не примет участия в торжественной церемонии в германо-российском военном музее Берлин-Карлсхорст в пятницу, которая пройдет в присутствии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и представителей иностранного дипкорпуса, так как власти Германии недостаточно внимательно относятся "к чувствам украинцев, как одной из крупнейших групп жертв Второй мировой войны". Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила на брифинге в среду, что в ведомстве "приняли к сведению <...> с некоторым удивлением" позицию посла Украины по данному вопросу."Я совершенно не могу понять критику со стороны посла", — сказал Морре, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе пресс-показа выставки перед официальным открытием."Я могу это прокомментировать только таким образом: вы видите перед нашим зданием (музея Берлин-Карлсхорст. — Прим. ред.) четыре национальных флага (Германии, России, Белоруссии и Украины), мы тесно связаны с музеем истории Второй мировой войны в Киеве, годами и десятилетиями плотно работаем", — продолжил Морре, уточнив, что организаторы в полной мере учли, что "речь тут идет о многонациональной (советской. — Прим. ред.) армии, там присутствовали и украинцы".Реагируя на критику посла Украины в связи с названием музея, на фасаде которого есть надпись "Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст", Морре сказал, что это связано "с историей основания". В 1967 году советскими представителями в Восточном Берлине был создан Музей капитуляции, которому грозило закрытие после воссоединения Германии в 1991 году и вывода советских, а затем российских войск. В итоге была собрана советско-германская экспертная комиссия, которая должна была подготовить передачу объектов новому руководству. Однако после распада СССР в комиссии "остались, действительно, только немцы и русские", рассказал Морре. В 1994 году была основана ассоциация для поддержки работы музея при участии ФРГ и России, отсюда возникло название "германо-российский музей".

https://ria.ru/20210616/ukraina-1737251494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Выставка к годовщине нападения Германии на СССР в Берлине В Берлине к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР начинает работу выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне". 2021-06-18T08:51 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, франк-вальтер штайнмайер, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), мид германии, белоруссия, ссср, берлин (город), в мире