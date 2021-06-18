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Штайнмайер назвал войну Гитлера против СССР кровавым варварством

Штайнмайер назвал войну Гитлера против СССР кровавым варварством - РИА Новости, 18.06.2021

Штайнмайер назвал войну Гитлера против СССР кровавым варварством

Война гитлеровской Германии против Советского Союза была кровавым варварством, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, открывая в Берлине выставку... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:35

2021-06-18T12:35

2021-06-18T12:35

франк-вальтер штайнмайер

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

германия

ссср

берлин (город)

адольф гитлер

в мире

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БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Война гитлеровской Германии против Советского Союза была кровавым варварством, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, открывая в Берлине выставку "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне"."С первого дня германская кампания была движима ненавистью: антисемитизмом и антибольшевизмом, расовым безумием против славянских и азиатских народов Советского Союза. Тех, кто вел эту войну, убивал всячески, с невиданной грубостью и жестокостью. Те, кто был ответственен за нее, кто в своем националистическом безумии даже ссылался на немецкую культуру и цивилизацию, на Гете и Шиллера, Баха и Бетховена, они осквернили всю цивилизацию, все принципы гуманности и закона. Война Германии против Советского Союза была кровавым варварством", - заявил Штайнмайер.Церемония проходит в германо-российском музее Берлин-Карлсхорст, выставка станет центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР. В открытии выставки, помимо президента ФРГ, принимают участие послы стран, входивших в состав СССР, депутаты бундестага, представители МИД и правительства ФРГ, другие гости.

германия

ссср

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франк-вальтер штайнмайер, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср, берлин (город), адольф гитлер, в мире