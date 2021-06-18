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Аксенов сообщил о большом притоке в водохранилища Крыма
Аксенов сообщил о большом притоке в водохранилища Крыма - РИА Новости, 18.06.2021
Аксенов сообщил о большом притоке в водохранилища Крыма
Водохранилища Крыма за несколько дней получили большие притоки из-за обильных осадков, вода продолжает прибавляться, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:58
2021-06-18T15:00
подтопления в крыму
подтопление на востоке крыма
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Водохранилища Крыма за несколько дней получили большие притоки из-за обильных осадков, вода продолжает прибавляться, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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подтопления в крыму, подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия
Аксенов сообщил о большом притоке в водохранилища Крыма
13:58 18.06.2021 (обновлено: 15:00 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Аксенов заявил, что водохранилища Крыма получили большие притоки из-за обильных осадков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Водохранилища Крыма за несколько дней получили большие притоки из-за обильных осадков, вода продолжает прибавляться, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
"То пусто, то густо. Хотя при этом мы за несколько дней получили большой объем воды в водохранилища. Так Загорское водохранилище (питает Ялту - ред..) получило почти миллион кубометров за сутки, и каждый день притоки будут прибавляться. Возможно, уйдет проблема, связанная с подачей воды", - сказал Аксенов журналистам.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

Последствия сильных ливней в Керчи
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

Последствия сильных ливней в Керчи
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Последствия сильных ливней в Керчи
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© REUTERS / Alla Dmitrieva

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

Последствия сильных ливней в Керчи
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

Последствия сильных ливней в Керчи
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в Ростове-на-Дону
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Повалены десятки деревьев.

Мужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

Размытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

Работник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуПодтопление на востоке КрымаСергей Аксенов (политик)Республика КрымПроисшествия
 
 
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