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Аксенов сообщил о большом притоке в водохранилища Крыма

Аксенов сообщил о большом притоке в водохранилища Крыма - РИА Новости, 18.06.2021

Аксенов сообщил о большом притоке в водохранилища Крыма

Водохранилища Крыма за несколько дней получили большие притоки из-за обильных осадков, вода продолжает прибавляться, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:58

2021-06-18T13:58

2021-06-18T15:00

подтопления в крыму

подтопление на востоке крыма

сергей аксенов (политик)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Водохранилища Крыма за несколько дней получили большие притоки из-за обильных осадков, вода продолжает прибавляться, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия