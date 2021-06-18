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В СПЧ прокомментировали наложенное Путиным вето на закон о фейках
В СПЧ прокомментировали наложенное Путиным вето на закон о фейках - РИА Новости, 18.06.2021
В СПЧ прокомментировали наложенное Путиным вето на закон о фейках
Решение президента РФ Владимира Путина использовать право вето и отклонить закон об ужесточении ответственности СМИ за цитирование фейков является сигналом, что РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:36
2021-06-18T16:36
россия
ева меркачева
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина использовать право вето и отклонить закон об ужесточении ответственности СМИ за цитирование фейков является сигналом, что государству нужен диалог с обществом, считает член СПЧ Ева Меркачева.Президент России Владимир Путин наложил вето на новый закон, вводивший ответственность для СМИ за распространение фейков, который ранее был принят Госдумой и Советом Федерации."Это лучшая новость для СМИ за последнее время. Уже сегодня журналисты с трудом могут исполнять свои функции, поскольку над ними дамокловым мечом висит закон о фейках. В случае принятия законопроекта, который ужесточает ответственность, на деятельности многих медиа можно было бы поставить крест. Президент не просто заступился за журналистику как таковую, он дал сигнал: государству нужен диалог с обществом, и никто кроме журналистов не способен его обеспечить", – сказала Меркачева, которую цитирует пресс-служба СПЧ.Член СПЧ Леонид Никитинский напомнил, что в СПЧ изначально выступали против этого проекта."Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере с самого начала была против этого законопроекта, подразумевающего ответственность не только редакции, но и главного редактора, причем задним числом. Если, к примеру, два года назад где-то был опубликован фейк, а газета перепечатала его со ссылкой, то главный редактор налетал на большой штраф", – резюмировал Никитинский.
https://ria.ru/20210618/zakon-1737545064.html
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россия, ева меркачева, госдума рф, владимир путин, общество
В СПЧ прокомментировали наложенное Путиным вето на закон о фейках
16:36 18.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева после заседания по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения Антону Мамаеву
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева после заседания по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения Антону Мамаеву - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ева Меркачева считает, что вето на закон о фейках - сигнал о необходимости диалога с обществом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина использовать право вето и отклонить закон об ужесточении ответственности СМИ за цитирование фейков является сигналом, что государству нужен диалог с обществом, считает член СПЧ Ева Меркачева.
Президент России Владимир Путин наложил вето на новый закон, вводивший ответственность для СМИ за распространение фейков, который ранее был принят Госдумой и Советом Федерации.
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"Это лучшая новость для СМИ за последнее время. Уже сегодня журналисты с трудом могут исполнять свои функции, поскольку над ними дамокловым мечом висит закон о фейках. В случае принятия законопроекта, который ужесточает ответственность, на деятельности многих медиа можно было бы поставить крест. Президент не просто заступился за журналистику как таковую, он дал сигнал: государству нужен диалог с обществом, и никто кроме журналистов не способен его обеспечить", – сказала Меркачева, которую цитирует пресс-служба СПЧ.
Член СПЧ Леонид Никитинский напомнил, что в СПЧ изначально выступали против этого проекта.
"Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере с самого начала была против этого законопроекта, подразумевающего ответственность не только редакции, но и главного редактора, причем задним числом. Если, к примеру, два года назад где-то был опубликован фейк, а газета перепечатала его со ссылкой, то главный редактор налетал на большой штраф", – резюмировал Никитинский.
В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 13:25Не верю!
В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странахНовый закон о фейках: о чем он и как его не нарушить. Могут ли наказать за старые посты? Лайфхак от эксперта: как безопасно сделать репост. Почему современные законы почти всех государств часто не способны контролировать соцсети. Комментарии по паспорту и борьба с Deep Fake на уровне Пентагона. Рассказывает директор факультета права ВШЭ.
 
РоссияЕва МеркачеваГосдума РФВладимир ПутинОбщество
 
 
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