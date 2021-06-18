https://ria.ru/20210618/veto-1737594223.html

В СПЧ прокомментировали наложенное Путиным вето на закон о фейках

В СПЧ прокомментировали наложенное Путиным вето на закон о фейках - РИА Новости, 18.06.2021

В СПЧ прокомментировали наложенное Путиным вето на закон о фейках

Решение президента РФ Владимира Путина использовать право вето и отклонить закон об ужесточении ответственности СМИ за цитирование фейков является сигналом, что РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:36

2021-06-18T16:36

2021-06-18T16:36

россия

ева меркачева

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина использовать право вето и отклонить закон об ужесточении ответственности СМИ за цитирование фейков является сигналом, что государству нужен диалог с обществом, считает член СПЧ Ева Меркачева.Президент России Владимир Путин наложил вето на новый закон, вводивший ответственность для СМИ за распространение фейков, который ранее был принят Госдумой и Советом Федерации."Это лучшая новость для СМИ за последнее время. Уже сегодня журналисты с трудом могут исполнять свои функции, поскольку над ними дамокловым мечом висит закон о фейках. В случае принятия законопроекта, который ужесточает ответственность, на деятельности многих медиа можно было бы поставить крест. Президент не просто заступился за журналистику как таковую, он дал сигнал: государству нужен диалог с обществом, и никто кроме журналистов не способен его обеспечить", – сказала Меркачева, которую цитирует пресс-служба СПЧ.Член СПЧ Леонид Никитинский напомнил, что в СПЧ изначально выступали против этого проекта."Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере с самого начала была против этого законопроекта, подразумевающего ответственность не только редакции, но и главного редактора, причем задним числом. Если, к примеру, два года назад где-то был опубликован фейк, а газета перепечатала его со ссылкой, то главный редактор налетал на большой штраф", – резюмировал Никитинский.

https://ria.ru/20210618/zakon-1737545064.html

https://ria.ru/20210312/repost-1600912106.html

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россия, ева меркачева, госдума рф, владимир путин, общество