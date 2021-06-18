В СПЧ прокомментировали наложенное Путиным вето на закон о фейках
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева после заседания по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения Антону Мамаеву
Ева Меркачева считает, что вето на закон о фейках - сигнал о необходимости диалога с обществом
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина использовать право вето и отклонить закон об ужесточении ответственности СМИ за цитирование фейков является сигналом, что государству нужен диалог с обществом, считает член СПЧ Ева Меркачева.
Президент России Владимир Путин наложил вето на новый закон, вводивший ответственность для СМИ за распространение фейков, который ранее был принят Госдумой и Советом Федерации.
"Это лучшая новость для СМИ за последнее время. Уже сегодня журналисты с трудом могут исполнять свои функции, поскольку над ними дамокловым мечом висит закон о фейках. В случае принятия законопроекта, который ужесточает ответственность, на деятельности многих медиа можно было бы поставить крест. Президент не просто заступился за журналистику как таковую, он дал сигнал: государству нужен диалог с обществом, и никто кроме журналистов не способен его обеспечить", – сказала Меркачева, которую цитирует пресс-служба СПЧ.
Член СПЧ Леонид Никитинский напомнил, что в СПЧ изначально выступали против этого проекта.
"Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере с самого начала была против этого законопроекта, подразумевающего ответственность не только редакции, но и главного редактора, причем задним числом. Если, к примеру, два года назад где-то был опубликован фейк, а газета перепечатала его со ссылкой, то главный редактор налетал на большой штраф", – резюмировал Никитинский.
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