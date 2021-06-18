https://ria.ru/20210618/ukraina-1737443314.html

Украина объявила, почем всех простит

Украина объявила, почем всех простит - РИА Новости, 18.06.2021

Украина объявила, почем всех простит

На Украине завершилась длившаяся три с половиной месяца эпопея с принятием закона о налоговой амнистии — Верховная рада его приняла 243 голосами. Как заявил... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T08:00

2021-06-18T08:00

2021-06-18T08:27

александр корниенко

жилье

верховная рада украины

украина

авторы

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На Украине завершилась длившаяся три с половиной месяца эпопея с принятием закона о налоговой амнистии — Верховная рада его приняла 243 голосами. Как заявил накануне голосования глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко: "На этой неделе мы завершаем принятие пакета о налоговой амнистии <…> Поскольку с 1 сентября она уже должна заработать для людей. Люди должны получить возможность пройти через эту амнистию, со своей стороны дав экономике важные финансовые ресурсы". Сам посыл о том, что, мол, мы принимаем закон для людей, чтобы они смогли дать экономике финансовые ресурсы, уже прекрасен. Чем-то он неуловимо напоминает предложение лисы Алисы и кота Базилио Буратино прогуляться с ними на Поле чудес в Страну дураков.Но в отличие от успешного для мошенников "развода" Буратино, у нынешней украинской власти шансов проделать то же самое со своими согражданами в рамках специфического варианта налоговой амнистии от Зеленского и Ко немного. В силу чрезмерной топорности реализации идеи — большинству желающих поучаствовать в налоговой амнистии предлагают заплатить за это участие, но не обещают никаких преимуществ от этого. В мировой практике налоговая амнистия представляет собой возможность в течение ограниченного периода времени легализовать без штрафов и других видов преследования, только с уплатой специального сбора (как правило, небольшого), доходы (активы), с которых ранее налоги уплачены не были. Цель налоговой амнистии, во-первых, начало взаимодействия государства и недобросовестных налогоплательщиков с чистого листа. Часто она проводится в рамках налоговой реформы и в канун усиления контроля и санкций за нарушение налогового законодательства. Во-вторых — привлечение в страну ранее выведенных из нее капиталов. Налоговая амнистия направлена в основном на вовлечение в правовое поле наиболее богатой прослойки граждан. При этом фискальная выгода от легализации активов служит приятным довеском, но не целью.Уже из заявления Корниенко (какой бы комичной фигурой он ни был, но он глава партии) видно, что на Украине цель налоговой амнистии — получение финансовой выгоды государством. Причем за счет максимально широкого круга граждан — путем введения презумпции виновности, но без проведения налоговой реформы. Налоговые амнистии проводились и проводятся в самых разных странах. Бывают удачными и неудачными. На постсоветском пространстве наиболее успешная налоговая амнистия прошла в 2006-2007 годах в Казахстане: были легализованы активы на сумму, составляющую 8,7% ВВП страны. Важной частью кампании было то, что все поданные декларации подлежали уничтожению после ее завершения. А когда вслед за Казахстаном налоговую амнистию по тем же лекалам попыталась провести Киргизия, результатом был пшик — в ней не принял участие ни один человек. В стране отсутствовали необходимые условия для успешной налоговой амнистии — экономическая и политическая стабильность, а также доверие к власти. Очевидно, что отсутствуют они и на Украине. Причем недоверие населения и бизнеса к власти отягощается еще и принятием внесудебных решений о санкциях к собственным гражданам на фоне масштабной и при этом абсолютно безнаказанной коррупции в самой власти. Политической и экономической нестабильности сопутствует нежелание мирно урегулировать конфликт на Донбассе. К этому еще стоит добавить абсолютную незащищенность персональных данных в стране, где восьмой год продолжает функционировать сайт "Миротворец", а спецслужбы "пишут" всех и всегда, "сливая" даже переговоры с американскими президентами. Не говоря о наличии парамилитарных неонацистских группировок под крышами силовиков, которые с радостью участвуют в рейдерстве и грабежах.То есть сами предпосылки для проведения налоговой амнистии на Украине просто ужасны. Но их еще и подкрепили "прекрасными" условиями ее проведения.Кампания пройдет с 1 сентября 2021-го по 1 сентября 2022 года. Декларировать разрешат деньги, имущество и имущественные права. При этом наличные деньгами считаться не будут — их можно задекларировать, только положив в украинский или иностранный (если их ранее удалось вывести) банк. В ситуации, когда Национальный банк с 2014 года уничтожил больше половины банков в стране, так и видятся очереди внести свои кровные на банковский счет. Особенно с учетом того, что государство гарантирует вкладчикам возврат лишь 200 тысяч гривен (7,4 тысячи долларов). Стоимость имущественных активов нужно будет подтвердить путем проведения их оценки — конечно же, за счет декларанта.Декларантами не смогут быть лица, которые в любом периоде, начиная с 1 января 2010 года, подавали или должны были подавать декларации в рамках законодательства о предупреждении коррупции. То есть чиновники, прокуроры, судьи из круга декларантов выпадают. Конечно, если не захотят задекларировать все на родственников.Даже если человек хочет подать декларацию, то уже после ее подачи ему могут отказать в налоговой амнистии в связи с проведением в отношении его активов досудебного следствия по целому ряду статей Уголовного кодекса. Разумеется, человек вполне может не знать о таком следствии. А потому подача декларации — это изначально игра в рулетку.Государство предлагает "отстегнуть" в бюджет:Нюанс этого мероприятия в том, что при объявленной добровольности участия в кампании государство применяет принцип презумпции виновности: оно ограничивает состав и объем активов, по которым считает налоги уплаченными по умолчанию, наличием:Уплата налогов со всех активов сверх этого перечня государством ставится под сомнение. И с учетом объемов амнистии "по умолчанию" перед широкими слоями населения ставится выбор: декларировать активы и платить с них сбор (даже если налоги уже были уплачены) или рискнуть столкнуться с интересом силовых органов. То есть цель закона — ограбить население и, по возможности, поджать политических оппонентов.Очень слабо верится, что люди массово поведутся на такой шантаж. Участниками могут стать разве что близкие к власти люди, заинтересованные в легализации активов, полученных преступным путем. И то в небольшом количестве.

https://ria.ru/20210617/kredit-1737377490.html

https://ria.ru/20210617/ukraina-1737443066.html

https://ria.ru/20210617/ukraina-1737377913.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

александр корниенко, жилье, верховная рада украины, украина, авторы