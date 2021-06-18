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Сурков предложил Навальному избираться в бундестаг
Сурков предложил Навальному избираться в бундестаг - РИА Новости, 18.06.2021
Сурков предложил Навальному избираться в бундестаг
Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что незаконные протестные выступления подавляются во всех странах - это способ "государства защитить себя",... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:51
2021-06-18T17:51
россия
ив роше
владислав сурков
алексей навальный
бундестаг германии
дмитрий песков
политика
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ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что незаконные протестные выступления подавляются во всех странах - это способ "государства защитить себя", а раз Алексей Навальный нравится немцам, то пусть избирается в Бундестаг.Говоря о реакции властей на массовые акции оппозиции, Сурков напомнил, что так происходит в любой стране.Он также назвал "неприемлемым" для российской политики Алексея Навального: "Навальный неприемлем. Он не должен быть частью российской политики. Немцы его любят, пусть избирается в Бундестаг... Они могут дать ему немецкий паспорт".Алексей Навальный сейчас находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Ранее ЕСПЧ опроверг утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
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россия, ив роше, владислав сурков, алексей навальный, бундестаг германии, дмитрий песков, политика
Сурков предложил Навальному избираться в бундестаг
17:51 18.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Экс-помощник президента РФ Сурков предложил Навальному избираться в бундестаг

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ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что незаконные протестные выступления подавляются во всех странах - это способ "государства защитить себя", а раз Алексей Навальный нравится немцам, то пусть избирается в Бундестаг.
Говоря о реакции властей на массовые акции оппозиции, Сурков напомнил, что так происходит в любой стране.

"Государство защищает себя, везде. Извините, я говорю простые вещи, как пропагандист Кремля, но это очевидно. Во всех странах незаконные выступления подавляются силой. Почему у нас должно быть иначе?" - заявил Сурков в интервью изданию Financial Times.

Он также назвал "неприемлемым" для российской политики Алексея Навального: "Навальный неприемлем. Он не должен быть частью российской политики. Немцы его любят, пусть избирается в Бундестаг... Они могут дать ему немецкий паспорт".
Алексей Навальный сейчас находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Ранее ЕСПЧ опроверг утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
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