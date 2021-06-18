https://ria.ru/20210618/surkov-1737608338.html

Сурков предложил Навальному избираться в бундестаг

Сурков предложил Навальному избираться в бундестаг - РИА Новости, 18.06.2021

Сурков предложил Навальному избираться в бундестаг

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что незаконные протестные выступления подавляются во всех странах - это способ "государства защитить себя",... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:51

2021-06-18T17:51

2021-06-18T17:51

россия

ив роше

владислав сурков

алексей навальный

бундестаг германии

дмитрий песков

политика

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ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что незаконные протестные выступления подавляются во всех странах - это способ "государства защитить себя", а раз Алексей Навальный нравится немцам, то пусть избирается в Бундестаг.Говоря о реакции властей на массовые акции оппозиции, Сурков напомнил, что так происходит в любой стране.Он также назвал "неприемлемым" для российской политики Алексея Навального: "Навальный неприемлем. Он не должен быть частью российской политики. Немцы его любят, пусть избирается в Бундестаг... Они могут дать ему немецкий паспорт".Алексей Навальный сейчас находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Ранее ЕСПЧ опроверг утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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россия, ив роше, владислав сурков, алексей навальный, бундестаг германии, дмитрий песков, политика