Сурков предложил Навальному избираться в бундестаг
Экс-помощник президента РФ Сурков предложил Навальному избираться в бундестаг
ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что незаконные протестные выступления подавляются во всех странах - это способ "государства защитить себя", а раз Алексей Навальный нравится немцам, то пусть избирается в Бундестаг.
Говоря о реакции властей на массовые акции оппозиции, Сурков напомнил, что так происходит в любой стране.
"Государство защищает себя, везде. Извините, я говорю простые вещи, как пропагандист Кремля, но это очевидно. Во всех странах незаконные выступления подавляются силой. Почему у нас должно быть иначе?" - заявил Сурков в интервью изданию Financial Times.
Он также назвал "неприемлемым" для российской политики Алексея Навального: "Навальный неприемлем. Он не должен быть частью российской политики. Немцы его любят, пусть избирается в Бундестаг... Они могут дать ему немецкий паспорт".
Алексей Навальный сейчас находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Ранее ЕСПЧ опроверг утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
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