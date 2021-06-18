https://ria.ru/20210618/sputnik-v-1737502125.html

Гинцбург дал совет по вакцинации для борьбы с индийским штаммом

Гинцбург дал совет по вакцинации для борьбы с индийским штаммом - РИА Новости, 18.06.2021

Гинцбург дал совет по вакцинации для борьбы с индийским штаммом

Состав российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за индийского штамма менять не будут, это нецелесообразно, нужно держать высокие титры антител, а при... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T02:30

2021-06-18T02:30

2021-06-18T03:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Состав российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за индийского штамма менять не будут, это нецелесообразно, нужно держать высокие титры антител, а при их снижении - ревакцинироваться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.В конце апреля Гинцбург заявил РИА Новости, что вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса. В мае НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России получил образец индийского штамма коронавируса, Гинцбург сообщал, что центр проверит эффективность "Спутника V" против этого варианта вируса.По его словам, высокие титры антител нужно держать с помощью существующей вакцины."Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры", - отметил он, добавив, что правильной стратегией будет вакцинироваться "Спутником V", а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться "Спутником Лайт".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737437528.html

https://ria.ru/20210617/protsenko-1737340157.html

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