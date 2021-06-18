Гинцбург дал совет по вакцинации для борьбы с индийским штаммом
02:30 18.06.2021 (обновлено: 03:09 18.06.2021)
Гинцбург исключил планы по адаптации "Спутника V" к индийскому штамму
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Состав российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за индийского штамма менять не будут, это нецелесообразно, нужно держать высокие титры антител, а при их снижении - ревакцинироваться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В конце апреля Гинцбург заявил РИА Новости, что вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса. В мае НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России получил образец индийского штамма коронавируса, Гинцбург сообщал, что центр проверит эффективность "Спутника V" против этого варианта вируса.
"Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика - три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы дело неблагодарное", - заявил Гинцбург газете "Известия".
По его словам, высокие титры антител нужно держать с помощью существующей вакцины.
"Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры", - отметил он, добавив, что правильной стратегией будет вакцинироваться "Спутником V", а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться "Спутником Лайт".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".