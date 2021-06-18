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В Совфеде заявили об угрозе "белорусского сценария" для выборов в Госдуму
В Совфеде заявили об угрозе "белорусского сценария" для выборов в Госдуму - РИА Новости, 18.06.2021
В Совфеде заявили об угрозе "белорусского сценария" для выборов в Госдуму
Зарубежные оппоненты России могут предпринять попытки по дискредитации парламентских выборов в РФ по "белорусскому сценарию" - их всеобщему непризнанию в мире,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:08
2021-06-18T16:57
россия
владимир джабаров
выборы в государственную думу
совет федерации рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зарубежные оппоненты России могут предпринять попытки по дискредитации парламентских выборов в РФ по "белорусскому сценарию" - их всеобщему непризнанию в мире, заявил глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров."Мы имеем дело со скоординированной кампанией по дискредитации парламентских выборов в РФ со стороны Вашингтона и их союзников", - сказал политик в пятницу на заседании комиссии.По его словам, активизация подобного вмешательства извне в избирательный процесс России "ожидается уже в июне".Джабаров подчеркнул, что возможны попытки дискредитировать выборы в Госдуму по "белорусскому сценарию" - "с имитацией всеобщего непризнания в мире их итогов".По его словам, это может проявляться в "синхронизированной по времени и тождественной по содержанию публичной реакции должностных лиц, политиков, журналистов, правозащитников в ряде стран Евросоюза и НАТО, а также в проведении соответствующих заявлений и резолюций антироссийского характера с площадок ПАСЕ, Европарламента, ОБСЕ".Выборы в Госдуму VIII созыва назначены на 19 сентября."Рабочей группой комиссии СФ по невмешательству зафиксированы первые попытки организовать дискредитацию выборов в Госдуму. Иностранные центры, прежде всего, американские, стран ЕС, НАТО и Украины еще до официального объявления российских парламентских выборов начали активную, масштабную и системную работу по их дискредитации", - сказал политик на заседании комиссии в пятницу.При этом, судя по всему, "конечной целью этой работы является максимальная дискредитация всей избирательной системы России к президентской избирательной кампании 2024 года", отметил Джабаров. "Понимая невозможность реально повлиять на подлинное волеизъявление российских граждан, иностранными центрами ставится задача вызвать недоверие к самим итогам российских выборов", - сказал сенатор."По имеющимся данным, конкретная деструктивная работа по поводу сентябрьских выборов 2021 года была начата весной и координируется госдепартаментом США", - подчеркнул законодатель.
https://ria.ru/20210618/klimov-1737550202.html
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россия, владимир джабаров, выборы в государственную думу, совет федерации рф, госдума рф, политика
В Совфеде заявили об угрозе "белорусского сценария" для выборов в Госдуму
13:08 18.06.2021 (обновлено: 16:57 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В Совфеде заявили, что оппоненты России могут по "белорусскому сценарию" не признать выборы

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зарубежные оппоненты России могут предпринять попытки по дискредитации парламентских выборов в РФ по "белорусскому сценарию" - их всеобщему непризнанию в мире, заявил глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров.
"Мы имеем дело со скоординированной кампанией по дискредитации парламентских выборов в РФ со стороны Вашингтона и их союзников", - сказал политик в пятницу на заседании комиссии.
По его словам, активизация подобного вмешательства извне в избирательный процесс России "ожидается уже в июне".
Джабаров подчеркнул, что возможны попытки дискредитировать выборы в Госдуму по "белорусскому сценарию" - "с имитацией всеобщего непризнания в мире их итогов".
По его словам, это может проявляться в "синхронизированной по времени и тождественной по содержанию публичной реакции должностных лиц, политиков, журналистов, правозащитников в ряде стран Евросоюза и НАТО, а также в проведении соответствующих заявлений и резолюций антироссийского характера с площадок ПАСЕ, Европарламента, ОБСЕ".
Выборы в Госдуму VIII созыва назначены на 19 сентября.
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"Рабочей группой комиссии СФ по невмешательству зафиксированы первые попытки организовать дискредитацию выборов в Госдуму. Иностранные центры, прежде всего, американские, стран ЕС, НАТО и Украины еще до официального объявления российских парламентских выборов начали активную, масштабную и системную работу по их дискредитации", - сказал политик на заседании комиссии в пятницу.
При этом, судя по всему, "конечной целью этой работы является максимальная дискредитация всей избирательной системы России к президентской избирательной кампании 2024 года", отметил Джабаров. "Понимая невозможность реально повлиять на подлинное волеизъявление российских граждан, иностранными центрами ставится задача вызвать недоверие к самим итогам российских выборов", - сказал сенатор.
"По имеющимся данным, конкретная деструктивная работа по поводу сентябрьских выборов 2021 года была начата весной и координируется госдепартаментом США", - подчеркнул законодатель.
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РоссияВладимир ДжабаровВыборы в Государственную думуСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
 
 
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