https://ria.ru/20210618/sovfed-1737554095.html

В Совфеде заявили об угрозе "белорусского сценария" для выборов в Госдуму

В Совфеде заявили об угрозе "белорусского сценария" для выборов в Госдуму - РИА Новости, 18.06.2021

В Совфеде заявили об угрозе "белорусского сценария" для выборов в Госдуму

Зарубежные оппоненты России могут предпринять попытки по дискредитации парламентских выборов в РФ по "белорусскому сценарию" - их всеобщему непризнанию в мире,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:08

2021-06-18T13:08

2021-06-18T16:57

россия

владимир джабаров

выборы в государственную думу

совет федерации рф

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зарубежные оппоненты России могут предпринять попытки по дискредитации парламентских выборов в РФ по "белорусскому сценарию" - их всеобщему непризнанию в мире, заявил глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров."Мы имеем дело со скоординированной кампанией по дискредитации парламентских выборов в РФ со стороны Вашингтона и их союзников", - сказал политик в пятницу на заседании комиссии.По его словам, активизация подобного вмешательства извне в избирательный процесс России "ожидается уже в июне".Джабаров подчеркнул, что возможны попытки дискредитировать выборы в Госдуму по "белорусскому сценарию" - "с имитацией всеобщего непризнания в мире их итогов".По его словам, это может проявляться в "синхронизированной по времени и тождественной по содержанию публичной реакции должностных лиц, политиков, журналистов, правозащитников в ряде стран Евросоюза и НАТО, а также в проведении соответствующих заявлений и резолюций антироссийского характера с площадок ПАСЕ, Европарламента, ОБСЕ".Выборы в Госдуму VIII созыва назначены на 19 сентября."Рабочей группой комиссии СФ по невмешательству зафиксированы первые попытки организовать дискредитацию выборов в Госдуму. Иностранные центры, прежде всего, американские, стран ЕС, НАТО и Украины еще до официального объявления российских парламентских выборов начали активную, масштабную и системную работу по их дискредитации", - сказал политик на заседании комиссии в пятницу.При этом, судя по всему, "конечной целью этой работы является максимальная дискредитация всей избирательной системы России к президентской избирательной кампании 2024 года", отметил Джабаров. "Понимая невозможность реально повлиять на подлинное волеизъявление российских граждан, иностранными центрами ставится задача вызвать недоверие к самим итогам российских выборов", - сказал сенатор."По имеющимся данным, конкретная деструктивная работа по поводу сентябрьских выборов 2021 года была начата весной и координируется госдепартаментом США", - подчеркнул законодатель.

https://ria.ru/20210618/klimov-1737550202.html

https://ria.ru/20210521/pamfilova-1733227531.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир джабаров, выборы в государственную думу, совет федерации рф, госдума рф, политика