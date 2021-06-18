https://ria.ru/20210618/skachkov-1737542721.html

Украина внесла в черный список лидера группы "Земляне"

Украина внесла в черный список лидера группы "Земляне" - РИА Новости, 18.06.2021

Украина внесла в черный список лидера группы "Земляне"

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" лидера музыкальной группы "Земляне" Сергея Скачкова. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:17

2021-06-18T12:17

2021-06-18T12:17

культура

группа "земляне"

юлия чичерина

валерия (алла перфилова)

сергей пенкин

украина

в мире

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КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" лидера музыкальной группы "Земляне" Сергея Скачкова.В пятницу в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, попал Скачков Сергей Ростиславович. Причины, по которым Скачков был внесен в список, не уточняются.Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 200 человек.В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.

https://ria.ru/20210528/ukraina-1734627737.html

украина

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группа "земляне", юлия чичерина, валерия (алла перфилова), сергей пенкин, украина, в мире