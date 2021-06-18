https://ria.ru/20210618/shashlychnik-1737508594.html

На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига

На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига - РИА Новости, 18.06.2021

На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига

Прокуратура в Ямало-Ненецком автономном округе проводит проверку из-за инцидента, который произошел 9 мая, когда шашлычник из-за порыва ветра случайно облил... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T08:13

2021-06-18T08:13

2021-06-18T08:16

тарко-сале

пуровский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура в Ямало-Ненецком автономном округе проводит проверку из-за инцидента, который произошел 9 мая, когда шашлычник из-за порыва ветра случайно облил людей жидкостью для розжига, из-за чего пострадала беременная женщина, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве."По данному вопросу прокуратурой Пуровского района организована проверка. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.Инцидент произошел 9 мая в городе Тарко-Сале, известно о нем стало в четверг из сообщения регионального интернет-издания "МК-Ямал". По информации СМИ, во время праздничных гуляний у палатки с шашлыками мангальщик подливал в мангал жидкость для розжига, и ее ветром выплеснуло на людей. Беременная женщина, стоявшая около одного из столиков, получила серьезные ожоги, а также, как отмечает издание, потеряла ребенка.Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнил, что вопрос о возбуждении уголовного дела из-за несчастного случая пока не решен. Местные издания в свою очередь утверждают, что полиция проводила проверку, но процессуальное решение по ее итогам не приняла, признав произошедшее несчастным случаем.

https://ria.ru/20210615/podzhog-1737107784.html

тарко-сале

пуровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тарко-сале, пуровский район, происшествия