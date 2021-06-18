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На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига - РИА Новости, 18.06.2021
На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
Прокуратура в Ямало-Ненецком автономном округе проводит проверку из-за инцидента, который произошел 9 мая, когда шашлычник из-за порыва ветра случайно облил... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T08:13
2021-06-18T08:16
тарко-сале
пуровский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура в Ямало-Ненецком автономном округе проводит проверку из-за инцидента, который произошел 9 мая, когда шашлычник из-за порыва ветра случайно облил людей жидкостью для розжига, из-за чего пострадала беременная женщина, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве."По данному вопросу прокуратурой Пуровского района организована проверка. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.Инцидент произошел 9 мая в городе Тарко-Сале, известно о нем стало в четверг из сообщения регионального интернет-издания "МК-Ямал". По информации СМИ, во время праздничных гуляний у палатки с шашлыками мангальщик подливал в мангал жидкость для розжига, и ее ветром выплеснуло на людей. Беременная женщина, стоявшая около одного из столиков, получила серьезные ожоги, а также, как отмечает издание, потеряла ребенка.Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнил, что вопрос о возбуждении уголовного дела из-за несчастного случая пока не решен. Местные издания в свою очередь утверждают, что полиция проводила проверку, но процессуальное решение по ее итогам не приняла, признав произошедшее несчастным случаем.
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тарко-сале
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тарко-сале, пуровский район, происшествия
На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
08:13 18.06.2021 (обновлено: 08:16 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов

На Ямале проверят случай с мужчиной, облившим людей жидкостью для розжига

Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура в Ямало-Ненецком автономном округе проводит проверку из-за инцидента, который произошел 9 мая, когда шашлычник из-за порыва ветра случайно облил людей жидкостью для розжига, из-за чего пострадала беременная женщина, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
"По данному вопросу прокуратурой Пуровского района организована проверка. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.
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Инцидент произошел 9 мая в городе Тарко-Сале, известно о нем стало в четверг из сообщения регионального интернет-издания "МК-Ямал". По информации СМИ, во время праздничных гуляний у палатки с шашлыками мангальщик подливал в мангал жидкость для розжига, и ее ветром выплеснуло на людей. Беременная женщина, стоявшая около одного из столиков, получила серьезные ожоги, а также, как отмечает издание, потеряла ребенка.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнил, что вопрос о возбуждении уголовного дела из-за несчастного случая пока не решен. Местные издания в свою очередь утверждают, что полиция проводила проверку, но процессуальное решение по ее итогам не приняла, признав произошедшее несчастным случаем.
 
Тарко-СалеПуровский районПроисшествия
 
 
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