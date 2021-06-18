https://ria.ru/20210618/serial-1737610751.html

Названы локации третьего сезона проекта "Артефакты. Культурный детектив"

Названы локации третьего сезона проекта "Артефакты. Культурный детектив" - РИА Новости, 18.06.2021

Названы локации третьего сезона проекта "Артефакты. Культурный детектив"

Телеканал "Моя планета" и мультимедийный проект Okko анонсировали новый сезон проекта "Артефакты. Культурный детектив", в пяти сериях зрителям вновь предстоит... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:22

2021-06-18T18:22

2021-06-18T18:22

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Телеканал "Моя планета" и мультимедийный проект Okko анонсировали новый сезон проекта "Артефакты. Культурный детектив", в пяти сериях зрителям вновь предстоит путешествие по региональным достопримечательностям России и знакомство с музеями Астрахани, Волгограда, Зарайска, Саратова и Пскова.Объекты для съемок определили с помощью голосования: на протяжении месяца более семи тысяч зрителей со всей страны выбирали пять локаций в десяти регионах. Как и в прошлом сезоне, посмотреть на достопримечательности получится "от первого лица". Это стало возможно благодаря субъективной съемке POV с использованием специального шлема – аудитория сможет увидеть реальность глазами популярного ведущего телеканала Андрея Понкратова.В Астрахани он отправится в старейший региональный музей России, который известен во всем мире – историко-архитектурный музей-заповедник. Созданный еще в XIX веке, сегодня он включает в себя 14 филиалов.В Волгограде зрителям предстоит познакомиться с поселением гернгутеров – последователей учения Яна Гуса. "Старая Сарепта" – небольшой уголок Германии в низовье Волги, образовавшийся в середине XVIII века.В плане путешествия оказался и Зарайский кремль – самый маленький в России и единственный полностью сохранившийся в Подмосковье. Сама крепость построена в XVI веке для защиты от набегов Золотой Орды, позже здесь располагалось духовное училище для детей священнослужителей, а в 1918 году на территории кремля открылся музей.В Саратове Андрей Понкратов отправится в один из наиболее значимых художественных музеев в России – Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева. Сегодня его собрание насчитывает более 30 тысяч единиц хранения и обладает обширной коллекцией европейского искусства.Благодаря голосам пользователей зрители увидят и монументальные стены Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, открытого еще в XIX столетии. В музее более 670 тысяч единиц хранения — это одно из крупнейших собраний страны. Премьера третьего сезона состоится в сентябре на мультимедийном сервисе Okko, а также на телеканале "Моя Планета".

https://ria.ru/20210607/konkurs-1736036974.html

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музеи, города, достопримечательности, путешествия, россия, туристы, новости - туризм, астрахань, волгоград, саратов, псков