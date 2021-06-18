https://ria.ru/20210618/serial-1737398394.html

Объявлена дата премьеры детективного сериала "Пробуждение" с Мироновым

Объявлена дата премьеры детективного сериала "Пробуждение" с Мироновым - РИА Новости, 18.06.2021

Объявлена дата премьеры детективного сериала "Пробуждение" с Мироновым

Премьера 12-серийного детективного сериала "Пробуждение" с Евгением Мироновым в главной роли состоится в сети 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T00:56

2021-06-18T00:56

2021-06-18T00:56

культура

кино и сериалы

новости культуры

евгений миронов

детектив

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьера 12-серийного детективного сериала "Пробуждение" с Евгением Мироновым в главной роли состоится в сети 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI.Роли в картине, помимо Миронова, исполнили: Наталья Вдовина, Александр Робак, Михаил Шведов, Агриппина Стеклова, Руслан Герман, Владимир Ильин, Яна Сексте, Анастасия Стежко и другие. Режиссёром выступил Эдуард Парри.Сериал рассказывает историю следователя Павла Фролова (Евгений Миронов), который вместе с семьей попал в автомобильную аварию. После трагедии каждый новый день героя происходит в разных реальностях: в одной из них после аварии выжила его жена Светлана (Наталья Вдовина), а сын погиб, а в другой выжил сын, но погибла жена. Павел продолжает раскрывать преступления на работе, а также расследует свое собственное дело.По словам Миронова, прошло время, когда зрителям были интересны только сюжетные линии, экшн-сцены без оправдания поступков героев, и теперь нужна "глубина"."Я специально консультировался с настоящими следователями, чтобы мой персонаж, несмотря на все странности, которые происходят в его сознании, был максимально приближен к жизни. Он не герой, а обыкновенный человек, который профессионально делает свою работу. И только благодаря этому может выжить в нескольких реальностях и не сойти с ума", - поделился Миронов.Главная тема сериала - это тема семьи, подчеркнул режиссер проекта Эдуард Парри: "Стояла задача раскрыть ценность, важность семейных отношений. Зачастую, профессиональная деятельность в современном мире отнимает крайне много времени, заполняет все жизненное пространство человека. Так и наш герой, который целиком посвящает себя работе, и при этом отодвигает семью на второй план."

https://ria.ru/20200827/mironov-1576089973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, евгений миронов, детектив