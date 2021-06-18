https://ria.ru/20210618/serial-1737398394.html
Объявлена дата премьеры детективного сериала "Пробуждение" с Мироновым
Объявлена дата премьеры детективного сериала "Пробуждение" с Мироновым - РИА Новости, 18.06.2021
Объявлена дата премьеры детективного сериала "Пробуждение" с Мироновым
Премьера 12-серийного детективного сериала "Пробуждение" с Евгением Мироновым в главной роли состоится в сети 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T00:56
2021-06-18T00:56
2021-06-18T00:56
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новости культуры
евгений миронов
детектив
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьера 12-серийного детективного сериала "Пробуждение" с Евгением Мироновым в главной роли состоится в сети 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI.Роли в картине, помимо Миронова, исполнили: Наталья Вдовина, Александр Робак, Михаил Шведов, Агриппина Стеклова, Руслан Герман, Владимир Ильин, Яна Сексте, Анастасия Стежко и другие. Режиссёром выступил Эдуард Парри.Сериал рассказывает историю следователя Павла Фролова (Евгений Миронов), который вместе с семьей попал в автомобильную аварию. После трагедии каждый новый день героя происходит в разных реальностях: в одной из них после аварии выжила его жена Светлана (Наталья Вдовина), а сын погиб, а в другой выжил сын, но погибла жена. Павел продолжает раскрывать преступления на работе, а также расследует свое собственное дело.По словам Миронова, прошло время, когда зрителям были интересны только сюжетные линии, экшн-сцены без оправдания поступков героев, и теперь нужна "глубина"."Я специально консультировался с настоящими следователями, чтобы мой персонаж, несмотря на все странности, которые происходят в его сознании, был максимально приближен к жизни. Он не герой, а обыкновенный человек, который профессионально делает свою работу. И только благодаря этому может выжить в нескольких реальностях и не сойти с ума", - поделился Миронов.Главная тема сериала - это тема семьи, подчеркнул режиссер проекта Эдуард Парри: "Стояла задача раскрыть ценность, важность семейных отношений. Зачастую, профессиональная деятельность в современном мире отнимает крайне много времени, заполняет все жизненное пространство человека. Так и наш герой, который целиком посвящает себя работе, и при этом отодвигает семью на второй план."
https://ria.ru/20200827/mironov-1576089973.html
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, евгений миронов, детектив
Объявлена дата премьеры детективного сериала "Пробуждение" с Мироновым
Премьера детективного сериала "Пробуждение" с Евгением Мироновым состоится 1 июля
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьера 12-серийного детективного сериала "Пробуждение" с Евгением Мироновым в главной роли состоится в сети 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI.
Роли в картине, помимо Миронова, исполнили: Наталья Вдовина, Александр Робак, Михаил Шведов, Агриппина Стеклова, Руслан Герман, Владимир Ильин, Яна Сексте, Анастасия Стежко и другие. Режиссёром выступил Эдуард Парри.
Сериал рассказывает историю следователя Павла Фролова (Евгений Миронов), который вместе с семьей попал в автомобильную аварию. После трагедии каждый новый день героя происходит в разных реальностях: в одной из них после аварии выжила его жена Светлана (Наталья Вдовина), а сын погиб, а в другой выжил сын, но погибла жена. Павел продолжает раскрывать преступления на работе, а также расследует свое собственное дело.
"Чтобы добиться реалистичности в кадре, над проектом работали консультанты: профессиональные судмедэксперты, криминалисты, сотрудники Следственного комитета России, спасатели МЧС и психиатры. Специально для роли Евгений Миронов освоил навыки стрельбы и подводного плавания", - рассказали в пресс-службе.
По словам Миронова, прошло время, когда зрителям были интересны только сюжетные линии, экшн-сцены без оправдания поступков героев, и теперь нужна "глубина".
1 из 3
Кадр из сериала "Пробуждение"
2 из 3
Кадр из сериала "Пробуждение"
3 из 3
Кадр из сериала "Пробуждение"
1 из 3
Кадр из сериала "Пробуждение"
2 из 3
Кадр из сериала "Пробуждение"
3 из 3
Кадр из сериала "Пробуждение"
"Я специально консультировался с настоящими следователями, чтобы мой персонаж, несмотря на все странности, которые происходят в его сознании, был максимально приближен к жизни. Он не герой, а обыкновенный человек, который профессионально делает свою работу. И только благодаря этому может выжить в нескольких реальностях и не сойти с ума", - поделился Миронов.
Главная тема сериала - это тема семьи, подчеркнул режиссер проекта Эдуард Парри: "Стояла задача раскрыть ценность, важность семейных отношений. Зачастую, профессиональная деятельность в современном мире отнимает крайне много времени, заполняет все жизненное пространство человека. Так и наш герой, который целиком посвящает себя работе, и при этом отодвигает семью на второй план."