https://ria.ru/20210618/roskosh-1737598511.html

Чиновников хотят обязать отчитываться о каждой покупке предмета роскоши

Чиновников хотят обязать отчитываться о каждой покупке предмета роскоши - РИА Новости, 18.06.2021

Чиновников хотят обязать отчитываться о каждой покупке предмета роскоши

Законопроект, внесенный депутатами от КПРФ, может обязать граждан, занимающих государственные должности, предоставлять сведения по каждой сделке на приобретения РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:01

2021-06-18T17:01

2021-06-18T17:01

россия

кпрф

политика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Законопроект, внесенный депутатами от КПРФ, может обязать граждан, занимающих государственные должности, предоставлять сведения по каждой сделке на приобретения предмета роскоши, следует из базы данных законопроектов."В антикоррупционное законодательство Российской Федерации предлагается включить обязанность предоставления сведений по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата, если общая сумма таких сделок превышает доход" - указано в пояснительной записке к законопроекту.Кроме того, проектом федерального закона предлагается установить, что подлежат декларированию с указанием источников получения средств, за счет которых они совершены, сделки, общая сумма которых превышает общий доход соответствующего лица и его супруги (супруга) не за три последних года, предшествующих отчетному периоду, как было раньше, а за два.Сегодня такие сведения предоставляются только по сделкам по приобретению земельных участков, объектов недвижимости, транспорта и ценных бумаг. Принятие законопроекта обяжет граждан предоставлять сведения и о роскоши, если они превышают официальные доходы лиц: часах, изготовленных с использованием драгметаллов и драгоценных камней, картин и предметах искусства, антиквариата."Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" затруднит для потенциальных коррупционеров возможность вывода значительных средств из-под действия антикоррупционного законодательства" - следует из текста пояснительной записки.

https://ria.ru/20210517/tsekov-1732654164.html

https://ria.ru/20210430/chinovniki-1730788786.html

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россия, кпрф, политика