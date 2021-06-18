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Суд отправил петербургского депутата Резника под домашний арест
Суд отправил петербургского депутата Резника под домашний арест - РИА Новости, 18.06.2021
Суд отправил петербургского депутата Резника под домашний арест
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест петербургского депутата Максима Резника по делу о незаконном обороте наркотиков, передает... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:15
2021-06-18T19:56
максим резник
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест петербургского депутата Максима Резника по делу о незаконном обороте наркотиков, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста Резнику сроком на 2 месяца", - объявила судья Октябрьского районного суда Юлия Максименко.Резник во время заседания пояснил, что считает домашний арест избыточной мерой пресечения, которая поставит крест на его публичной деятельности, он не намерен скрываться, поэтому просит суд отпустить его под подписку о невыезде.Мать Резника Галина Малиновская добавила во время заседания, что он была бы счастлива, если бы ее сын оказался под домашним арестом, так как она сможет его вкусно кормить.Адвокат Резника Михаил Пашинский заявлял, что его подзащитный не намерен препятствовать следствию или скрываться, и просил подписку о невыезде в качестве меры пресечения. Также он предоставил поручительства от известных людей в поддержку Резника, среди них - спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, ряд действующих депутатов, режиссер Александр Сокуров и глава муниципалитета Красносельского округа Москвы Илья Яшин.Ранее СК сообщил, что в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления "покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" установлено, что к совершению преступления причастен Максим Резник 1974 года рождения, являющийся депутатом шестого созыва законодательного собрания Санкт-Петербурга. В СК отметили, что в рамках расследования дела проведен комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, комплекс судебных экспертиз, допрошено более 10 свидетелей, что "позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)". Санкции по этой статье предусматривают либо штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.По данным следствия, Резник не позднее 9 марта в Петербурге незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника.
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максим резник, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия, россия
Суд отправил петербургского депутата Резника под домашний арест
19:15 18.06.2021 (обновлено: 19:56 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Суд отправил петербургского депутата Резника под домашний арест

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест петербургского депутата Максима Резника по делу о незаконном обороте наркотиков, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста Резнику сроком на 2 месяца", - объявила судья Октябрьского районного суда Юлия Максименко.
Резник во время заседания пояснил, что считает домашний арест избыточной мерой пресечения, которая поставит крест на его публичной деятельности, он не намерен скрываться, поэтому просит суд отпустить его под подписку о невыезде.
Мать Резника Галина Малиновская добавила во время заседания, что он была бы счастлива, если бы ее сын оказался под домашним арестом, так как она сможет его вкусно кормить.
Адвокат Резника Михаил Пашинский заявлял, что его подзащитный не намерен препятствовать следствию или скрываться, и просил подписку о невыезде в качестве меры пресечения. Также он предоставил поручительства от известных людей в поддержку Резника, среди них - спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, ряд действующих депутатов, режиссер Александр Сокуров и глава муниципалитета Красносельского округа Москвы Илья Яшин.
Ранее СК сообщил, что в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления "покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" установлено, что к совершению преступления причастен Максим Резник 1974 года рождения, являющийся депутатом шестого созыва законодательного собрания Санкт-Петербурга. В СК отметили, что в рамках расследования дела проведен комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, комплекс судебных экспертиз, допрошено более 10 свидетелей, что "позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)". Санкции по этой статье предусматривают либо штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
По данным следствия, Резник не позднее 9 марта в Петербурге незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника.
 
Максим РезникСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествияРоссия
 
 
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