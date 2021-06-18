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В Испании объявили об отмене масочного режима
В Испании объявили об отмене масочного режима - РИА Новости, 18.06.2021
В Испании объявили об отмене масочного режима
С 26 июня в Испании отменят обязательное ношение масок на открытом воздухе, заявил премьер страны Педро Санчес. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:55
2021-06-18T12:56
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БАРСЕЛОНА, 18 июн - РИА Новости. С 26 июня в Испании отменят обязательное ношение масок на открытом воздухе, заявил премьер страны Педро Санчес."Мы проведем внеочередную встречу совета министров в четверг, на которой собираемся выдвинуть предложение испанскому обществу, чтобы маска более не была обязательной на открытом воздухе с субботы, 26 июня", - заявил Санчес, выступая в Барселоне."Это будут последние выходные с маской на открытом воздухе", - заявил премьер.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, испания, общество, в мире
В Испании объявили об отмене масочного режима
12:55 18.06.2021 (обновлено: 12:56 18.06.2021)
 
© AP PhotoИспанский полицейский на Тенерифе
Испанский полицейский на Тенерифе - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo

Премьер Испании объявил об отмене масочного режима с 26 июня

Читать ria.ru в
БАРСЕЛОНА, 18 июн - РИА Новости. С 26 июня в Испании отменят обязательное ношение масок на открытом воздухе, заявил премьер страны Педро Санчес.
"Мы проведем внеочередную встречу совета министров в четверг, на которой собираемся выдвинуть предложение испанскому обществу, чтобы маска более не была обязательной на открытом воздухе с субботы, 26 июня", - заявил Санчес, выступая в Барселоне.
"Это будут последние выходные с маской на открытом воздухе", - заявил премьер.
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