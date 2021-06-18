https://ria.ru/20210618/rezhim-1737551175.html

В Испании объявили об отмене масочного режима

В Испании объявили об отмене масочного режима - РИА Новости, 18.06.2021

В Испании объявили об отмене масочного режима

С 26 июня в Испании отменят обязательное ношение масок на открытом воздухе, заявил премьер страны Педро Санчес. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:55

2021-06-18T12:55

2021-06-18T12:56

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БАРСЕЛОНА, 18 июн - РИА Новости. С 26 июня в Испании отменят обязательное ношение масок на открытом воздухе, заявил премьер страны Педро Санчес."Мы проведем внеочередную встречу совета министров в четверг, на которой собираемся выдвинуть предложение испанскому обществу, чтобы маска более не была обязательной на открытом воздухе с субботы, 26 июня", - заявил Санчес, выступая в Барселоне."Это будут последние выходные с маской на открытом воздухе", - заявил премьер.

https://ria.ru/20210616/frantsiya-1737224404.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, испания, общество, в мире