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Губернатор Новгородской области сделал третью прививку от COVID-19

Губернатор Новгородской области сделал третью прививку от COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Губернатор Новгородской области сделал третью прививку от COVID-19

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что по рекомендации медиков сделал третью прививку от коронавируса, чтобы поддерживать высокий уровень... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T23:39

2021-06-18T23:39

2021-06-18T23:39

распространение коронавируса

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здоровье - общество

новгородская область

андрей никитин (политик)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что по рекомендации медиков сделал третью прививку от коронавируса, чтобы поддерживать высокий уровень антител."Сегодня сделал третью прививку от COVID-19. Врач дал добро: после первых двух раз прошло уже больше полугода", - написал он на своей странице во "ВКонтакте"."Поддерживать высокий уровень антител важно, в том числе чтобы защититься от новых штаммов коронавируса", - добавил Никитин.По данным администрации региона, полный цикл вакцинации прошли более 63,57 тысячb жителей Новгородской области.

https://ria.ru/20210618/vorobev-1737580666.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, новгородская область, андрей никитин (политик)