https://ria.ru/20210618/podtoplenie-1737584410.html

В Крыму приостановили автобусное и троллейбусное сообщение с Ялтой

В Крыму приостановили автобусное и троллейбусное сообщение с Ялтой - РИА Новости, 18.06.2021

В Крыму приостановили автобусное и троллейбусное сообщение с Ялтой

Автобусное и троллейбусное сообщение между Ялтой и другими городами временно остановлено, сообщили РИА Новости в компаниях "Крымтроллейбус" и "Крымавтотранс". РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:38

2021-06-18T15:38

2021-06-18T16:08

туризм

ай-петри

крымтроллейбус

алушта

ялта

симферополь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737571674_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_cbc34d7f157a85e6d2d81e54d080b634.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Автобусное и троллейбусное сообщение между Ялтой и другими городами временно остановлено, сообщили РИА Новости в компаниях "Крымтроллейбус" и "Крымавтотранс".Въезд в Ялту был перекрыт утром из-за подтоплений для обеспечения безопасности жителей, так как реки Дерекойка и Водопадная (Учан-Су) вышли из берегов, потоки воды сносят автомобили и людей, сообщила глава администрации города Янина Павленко."С Ялтой нет сейчас автобусного сообщения, город закрыт", - сообщили в компании "Крымавтотранс". Прервано междугороднее сообщение с городом троллейбусами, сообщил первый замдиректора ГУП "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов. "Сейчас с Ялтой сообщения троллейбусами нет, равно как и в самом городе троллейбусы не ходят", - сказал Мартынов.По данным крымского гидрометцентра, за ночь с четверга на пятницу на Ай-Петри выпало 187 миллиметров осадков - это две месячные нормы (месячная норма - 72 миллиметра), в Ялте - 87 (норма - 42 миллиметра). В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затоплены многие улицы, переходы, в центре не работает общественный транспорт.Мощный циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет курорты Крыма к вечеру пятницы, на смену ему придет более слабый циклон, комфортная погода восстановится с понедельника, сказала РИА Новости начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Троллейбусный маршрут Симферополь - Алушта - Ялта является самым протяженным в мире, расстояние между конечными пунктами составляет 84 километра. Решение о строительстве этой линии было принято в 1958 году. Троллейбусное и автобусное сообщение на отрезке Симферополь - Алушта в настоящее время осуществляется в штатном режиме.

https://ria.ru/20210618/yalta-1737537704.html

ай-петри

алушта

ялта

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, ай-петри, крымтроллейбус, алушта, ялта, симферополь, происшествия