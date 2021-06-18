https://ria.ru/20210618/podtoplenie-1737560845.html

Аксенов рассказал об обстановке в подтопленной Керчи

Аксенов рассказал об обстановке в подтопленной Керчи - РИА Новости, 18.06.2021

Аксенов рассказал об обстановке в подтопленной Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Обстановка в крымской Керчи остается тяжелой, ряд улиц по-прежнему остаются подтопленными, на некоторых глубина достигает... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:40

2021-06-18T13:40

2021-06-18T14:36

подтопление на востоке крыма

сергей аксенов (политик)

керчь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Обстановка в крымской Керчи остается тяжелой, ряд улиц по-прежнему остаются подтопленными, на некоторых глубина достигает метра, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее сообщалось, что уровень воды в подтопленных районах Керчи за минувшую ночь упал примерно на 1,5 метра, до уровня 40-80 сантиметров.По его словам, в городе будут мобилизованы все силы для уборки квартир и домов. Всем пострадавшим от стихии выплатят компенсации, как только будет посчитан ущерб. Речь идет в том числе об оказавшемся в зоне подтопления жилом имуществе и автомобилях.В Керчи и близлежащих районах в четверг выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. Из берегов вышла река Мелек-Чесме, часть Керчи оказалась обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий выделят средства из резервного фонда."В ближайшее время после схода воды и откачки ее насосами будет начата активная работа по уборке города от намытой грязи и т.д.", - написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.По его словам, перед властью стоит задача как можно быстрее ликвидировать последствия подтопления в Керчи.

керчь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, происшествия