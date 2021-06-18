https://ria.ru/20210618/podtoplenie-1737513801.html

Уровень воды в подтопленной Керчи упал на полтора метра за ночь

Уровень воды в подтопленной Керчи упал на полтора метра за ночь - РИА Новости, 18.06.2021

Уровень воды в подтопленной Керчи упал на полтора метра за ночь

Уровень воды в подтопленных районах Керчи за ночь упал примерно на 1,5 метра, до уровня 40-80 сантиметров, в зоне подтопления 1,7 тысячи человек, сообщается на... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T09:21

2021-06-18T09:21

2021-06-18T13:16

подтопления в крыму

подтопление на востоке крыма

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Уровень воды в подтопленных районах Керчи за ночь упал примерно на 1,5 метра, до уровня 40-80 сантиметров, в зоне подтопления 1,7 тысячи человек, сообщается на сайте ГУМЧС по Крыму."Уровень воды на данный момент в г. Керчь составляет от 40 до 80 см. (снижение г. Керчь на 1,2-1,6 м., Ленинский район на 0,7 м, в г. Феодосия., Кировский район., Советский район подтопленных территорий нет.) Количество населения, попавшего в зону подтопления, составляет 1700 человек", – говорится в сообщении.Из-за осадков и поднятия уровня реки Мелек-Чесме остается подтопленным цокольный этаж городской больницы № 1 в городе Керчь. На данный момент уровень воды снизился на 77 сантиметров и составляет 43 сантиметра. Больница запитана через автономный резервный источник питания. Эвакуация больных не планируется, организован подвоз питания и воды, сообщили в ведомстве.Из зоны подтоплений эвакуировано 1387 человек, из них 238 детей. В четырех пунктах временного размещения находится 155 человек, из них 39 детей.Всего из-за ливней было подтоплено 364 придомовых территории, из них 303 домовладения. В настоящий момент остаются подтопленными 162 придомовые территории, отметили в ведомстве.В ночь на четверг в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда."Энергетики сократили число отключенных потребителей в Крыму до 7 650 человек. Специалисты продолжают восстановительные работы после отключений из-за непогоды", - говорится в сообщении Минэнерго.Ранее сообщалось, что стихия оставила без электроснабжения 40 тысяч человек. Минэнерго России держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму, где из-за непогоды происходят отключения в электросетях, сообщает министерство.

https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html

керчь

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Затопленная Керчь с высоты птичьего полета Сильные ливни и выход из берегов реки Мелек-Чесме спровоцировали подтопление центральных улиц Керчи. Ранее Гидрометцентр Крыма и региональный Главк МЧС сообщили, что в ночь на четверг, 17 июня, на востоке Крыма выпало до полутора месячной нормы осадков (72 миллиметра). 2021-06-18T09:21 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, подтопление на востоке крыма, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия