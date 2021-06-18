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https://ria.ru/20210618/podtoplenie-1737513801.html
Уровень воды в подтопленной Керчи упал на полтора метра за ночь
Уровень воды в подтопленной Керчи упал на полтора метра за ночь - РИА Новости, 18.06.2021
Уровень воды в подтопленной Керчи упал на полтора метра за ночь
Уровень воды в подтопленных районах Керчи за ночь упал примерно на 1,5 метра, до уровня 40-80 сантиметров, в зоне подтопления 1,7 тысячи человек, сообщается на... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T09:21
2021-06-18T13:16
подтопления в крыму
подтопление на востоке крыма
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Уровень воды в подтопленных районах Керчи за ночь упал примерно на 1,5 метра, до уровня 40-80 сантиметров, в зоне подтопления 1,7 тысячи человек, сообщается на сайте ГУМЧС по Крыму."Уровень воды на данный момент в г. Керчь составляет от 40 до 80 см. (снижение г. Керчь на 1,2-1,6 м., Ленинский район на 0,7 м, в г. Феодосия., Кировский район., Советский район подтопленных территорий нет.) Количество населения, попавшего в зону подтопления, составляет 1700 человек", – говорится в сообщении.Из-за осадков и поднятия уровня реки Мелек-Чесме остается подтопленным цокольный этаж городской больницы № 1 в городе Керчь. На данный момент уровень воды снизился на 77 сантиметров и составляет 43 сантиметра. Больница запитана через автономный резервный источник питания. Эвакуация больных не планируется, организован подвоз питания и воды, сообщили в ведомстве.Из зоны подтоплений эвакуировано 1387 человек, из них 238 детей. В четырех пунктах временного размещения находится 155 человек, из них 39 детей.Всего из-за ливней было подтоплено 364 придомовых территории, из них 303 домовладения. В настоящий момент остаются подтопленными 162 придомовые территории, отметили в ведомстве.В ночь на четверг в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда."Энергетики сократили число отключенных потребителей в Крыму до 7 650 человек. Специалисты продолжают восстановительные работы после отключений из-за непогоды", - говорится в сообщении Минэнерго.Ранее сообщалось, что стихия оставила без электроснабжения 40 тысяч человек. Минэнерго России держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму, где из-за непогоды происходят отключения в электросетях, сообщает министерство.
https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Затопленная Керчь с высоты птичьего полета
Сильные ливни и выход из берегов реки Мелек-Чесме спровоцировали подтопление центральных улиц Керчи. Ранее Гидрометцентр Крыма и региональный Главк МЧС сообщили, что в ночь на четверг, 17 июня, на востоке Крыма выпало до полутора месячной нормы осадков (72 миллиметра).
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подтопления в крыму, подтопление на востоке крыма, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Уровень воды в подтопленной Керчи упал на полтора метра за ночь
09:21 18.06.2021 (обновлено: 13:16 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в Керчи из-за ливней
Последствия подтопления в Керчи из-за ливней - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уровень воды в подтопленной Керчи за ночь упал на полтора метра, до 40-80 сантиметров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Уровень воды в подтопленных районах Керчи за ночь упал примерно на 1,5 метра, до уровня 40-80 сантиметров, в зоне подтопления 1,7 тысячи человек, сообщается на сайте ГУМЧС по Крыму.
"Уровень воды на данный момент в г. Керчь составляет от 40 до 80 см. (снижение г. Керчь на 1,2-1,6 м., Ленинский район на 0,7 м, в г. Феодосия., Кировский район., Советский район подтопленных территорий нет.) Количество населения, попавшего в зону подтопления, составляет 1700 человек", – говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 15:01
Крупные случаи подтопления населенных пунктов в России
Из-за осадков и поднятия уровня реки Мелек-Чесме остается подтопленным цокольный этаж городской больницы № 1 в городе Керчь. На данный момент уровень воды снизился на 77 сантиметров и составляет 43 сантиметра. Больница запитана через автономный резервный источник питания. Эвакуация больных не планируется, организован подвоз питания и воды, сообщили в ведомстве.
Из зоны подтоплений эвакуировано 1387 человек, из них 238 детей. В четырех пунктах временного размещения находится 155 человек, из них 39 детей.
Всего из-за ливней было подтоплено 364 придомовых территории, из них 303 домовладения. В настоящий момент остаются подтопленными 162 придомовые территории, отметили в ведомстве.
В ночь на четверг в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
"Энергетики сократили число отключенных потребителей в Крыму до 7 650 человек. Специалисты продолжают восстановительные работы после отключений из-за непогоды", - говорится в сообщении Минэнерго.
Ранее сообщалось, что стихия оставила без электроснабжения 40 тысяч человек. Минэнерго России держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму, где из-за непогоды происходят отключения в электросетях, сообщает министерство.
"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

Последствия сильных ливней в Керчи
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

Последствия сильных ливней в Керчи
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Последствия сильных ливней в Керчи
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© REUTERS / Alla Dmitrieva

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

Последствия сильных ливней в Керчи
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

Последствия сильных ливней в Керчи
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в Ростове-на-Дону
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Повалены десятки деревьев.

Мужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

Размытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

Работник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуПодтопление на востоке КрымаКерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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