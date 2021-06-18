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Оперштаб возобновит международные перелеты из Брянска и Ульяновска
Оперштаб возобновит международные перелеты из Брянска и Ульяновска - РИА Новости, 18.06.2021
Оперштаб возобновит международные перелеты из Брянска и Ульяновска
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что с 28 июня возобновляет перелеты за границу из международных аэропортов Брянска и... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T21:14
2021-06-18T21:14
2021-06-18T21:14
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что с 28 июня возобновляет перелеты за границу из международных аэропортов Брянска и Ульяновска."Также оперативным штабом принято решение с 28 июня возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Брянска и Ульяновска с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - сообщили журналистам в штабе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, ульяновск, брянск
Оперштаб возобновит международные перелеты из Брянска и Ульяновска
Оперштаб возобновит международные перелеты из Брянска и Ульяновска с 28 июня