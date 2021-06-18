https://ria.ru/20210618/partii-1737585266.html

Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 14 партий

Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 14 партий - РИА Новости, 18.06.2021

Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 14 партий

Участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей смогут 14 партий, их список утвердил ЦИК на заседании в пятницу. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:44

2021-06-18T15:44

2021-06-18T15:44

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей смогут 14 партий, их список утвердил ЦИК на заседании в пятницу."Определить список политических партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 ФЗ "О выборах депутатов Государственной думы", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в пятницу.В список вошли 14 партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Коммунисты России", "Родина", "Новые люди", "Яблоко", "Зелёная альтернатива", "Партия Роста", российская экологическая партия "Зелёные", "Российская партия свободы и справедливости", политическая партия "Гражданская платформа".

https://ria.ru/20210618/vybory-1737568259.html

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