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На месте захоронения жертв фашистов на Кубани нашли новые останки
На месте захоронения жертв фашистов на Кубани нашли новые останки - РИА Новости, 18.06.2021
На месте захоронения жертв фашистов на Кубани нашли новые останки
Останки ещё девяти человек нашли на Кубани на территории массового захоронения мирных граждан, погибших от рук фашистов, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T23:25
2021-06-18T23:25
россия
скр
великая отечественная война (1941-1945)
краснодарский край
ссср
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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Останки ещё девяти человек нашли на Кубани на территории массового захоронения мирных граждан, погибших от рук фашистов, сообщает Следственный комитет РФ."В 2004-2009 годах в ходе поиска неучтенных военных захоронений на территории Темрюкского района обнаружено ранее не исследованное захоронение 100 мирных граждан, погибших от рук фашистов в годы оккупации региона. 16-18 июня 2021 года поисковиками и сотрудниками ведомства при исследовании данной территории были обнаружены новые останки", - говорится в сообщении.В рамках расследуемого СКР дела о геноциде фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР в годы войны начали извлекать останки погибших, их будут идентифицировать, отмечает ведомство."В ходе поисковых работ обнаружены останки девяти человек, трое из которых, по предположительным данным, дети. Все они будут направлены для проведения судебно-медицинских и генетических экспертиз для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти", - добавляется в релизе.Поисковые работы проводятся в рамках проекта "Без срока давности", направленного на сохранение памяти о жертвах преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных нацистами во время войны.
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россия, скр, великая отечественная война (1941-1945), краснодарский край, ссср
На месте захоронения жертв фашистов на Кубани нашли новые останки
23:25 18.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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На месте массового захоронения жертв на Кубани фашистов нашли останки еще девяти человек

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Останки ещё девяти человек нашли на Кубани на территории массового захоронения мирных граждан, погибших от рук фашистов, сообщает Следственный комитет РФ.
"В 2004-2009 годах в ходе поиска неучтенных военных захоронений на территории Темрюкского района обнаружено ранее не исследованное захоронение 100 мирных граждан, погибших от рук фашистов в годы оккупации региона. 16-18 июня 2021 года поисковиками и сотрудниками ведомства при исследовании данной территории были обнаружены новые останки", - говорится в сообщении.
В рамках расследуемого СКР дела о геноциде фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР в годы войны начали извлекать останки погибших, их будут идентифицировать, отмечает ведомство.
"В ходе поисковых работ обнаружены останки девяти человек, трое из которых, по предположительным данным, дети. Все они будут направлены для проведения судебно-медицинских и генетических экспертиз для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти", - добавляется в релизе.
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Поисковые работы проводятся в рамках проекта "Без срока давности", направленного на сохранение памяти о жертвах преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных нацистами во время войны.
 
РоссияСКРВеликая Отечественная война (1941-1945)Краснодарский крайСССР
 
 
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